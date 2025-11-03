Qué dijo Stefano Di Carlo del mal momento de River al asumir como nuevo presidente del club

Además halagó la gestión de Claudio Tapia: “Los riverplatenses estamos orgullos de aportar nuestro estadio a la Selección argentina, quien logró su segunda Copa del Mundo”.

Qué dijo Di Carlo del mal presente de River

Sobre el presente del “Millonario”, dijo: “Sabemos que estamos en un momento que es evidentemente no bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente. No nos gusta. No nos representa desde el punto de vista de la manera de juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan, y esos proyectos tienen momentos, y se sale adelante de esos momentos en tanto y en cuanto uno tenga en claro el norte”.

Di Carlo añadió: “Sepan todos que tenemos la tranquilidad de que estamos todos muy unidos. Esa mancomunion jugadores-dirigentes-cuerpo técnico nos va a sacar adelante y nos va a retomar la senda”.

di-carlo-presidente-river River tiene nueva comisión directiva.

“Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con D'Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos”, expresó sobre su próxima gestión. A su vez, añadió: “Todos vemos lo mismo. Somos gente de River que vemos lo mismo y sabemos qué se tiene que corregir. Se harán las evaluaciones. Las cosas que nos incomodan las vamos a sortear".

STÉFANO DI CARLO ASUMIÓ COMO PRESIDENTE DE RIVER

Lo hizo a través de un acto oficial en el Monumental.



— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 3, 2025

Jorge Brito dejó su cargo de presidente de River

Anterior a eso, el primero en subir a hablar en el escenario fue Jorge Brito: “Estoy muy emocionado. Hace muchos años que estamos trabajando para que este proyecto sea posible”.

“Cuando asumimos con Rodolfo D'Onofrio, el club estaba quebrado”, contó el ex presidente de River. Además, contó lo lo que fue levantar al club tras irse a la B Nacional en 2011, donde tenían problemas económicos y, al cambiar de gestión, se llegó a los años de gloria, donde el “Millonario” volvió a ganar Copas Libertadores.

A su vez, no dudó al hablar sobre las especulaciones sobre si la institución se identifica con algún partido político: “Siempre digo, cuando me preguntan, que River es peronista, radical, libertario… pero cuando entramos acá, siempre hablamos de River”.

Di Carlo habló sobre el presente futbolístico de #River.
— Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) November 3, 2025

Brito contó cual fue su plan cuando llegó al mando de la institución de Núñez: “Teniamos un plan de reformar el Monumental y logramos incrementar los socios, pasando de 100 mil socios a 350 mil”. Y añadió: “Pudimos demostrarle, de alguna manera, al mundo que no hace falta un fonde de inversión o un jeque árabe”.

“Stefano Di Carlo es una persona distinta a todo el resto de la Comisión Directiva. Él puede decir que es su primera casa, se crió y se educó acá. Tuvo mucho que ver con la plataforma de River ID y Tu Lugar en el Monumental. Estoy convencido que va a ser un gran presidente de River. Desde ahora, yo seré uno más de los que colabore desde el otro lado”, elogió Brito al presidente electo.

Tras firmar un acta y recibir un diploma, Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River. Posteriormente, el ex Secretario General le entregó una placa a Brito y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia también se subió al escenario para obsequiar al ex y al actual mandatario del “Millonario”.