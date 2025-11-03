Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Los primeros tres puntos

Diego Placente habló tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

La Selección argentina comenzó con el pie derecho en el Mundial Sub 17 y el jueves enfrentará a Túnez

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina logró un triunfo en el debut frente a Bélgica en el Mundial Sub 17 y tras ir perdiendo por 2 a 1 pudo convertir por duplicado en tres minutos y dar vuelta el resultado por 3 a 2. Diego Placente se mostró conforme con el partido, pero aclaró que hay cosas por mejorar.

Los dirigidos por el también entrenador de la Sub 20 va en búsqueda del primer título en la categoría y la cita máxima se está realizando en Qatar.

Selección argentina Sub 17

Diego Placente habló tras el triunfo de la Selección Argentina Sub 17

El debut de la Selección argentina fue con alegría ya que se impuso con goles de Ramiro Tulián, Facundo Janikoski y Felipe Esquivel y el entrenador no ocultó su alegría: "Sabíamos que iba a ser difícil el partido, no solo por la altura sino porque juegan bien".

"Hay que sumarle que es el debut, que los chicos se acalambraban, hay muchos nervios que a lo último sufrimos, pero feliz por la personalidad y darlo vuelta, que sigan con su crecimiento", agregó el entrenador de 48 años.

El empate transitorio llegó cuando los equipos se estaban marchando a los vestuarios: "Una lastima el gol del empate a falta de 40 segundos. No es lo mismo irse ganando que 1 - 1".

Embed

Fue así que en el entretiempo eligió no realizar cambios: "Les dije pequeñas cosas, no había mucho que decir porque estábamos jugando bien".

Para finalizar, agregó: "Se sobrepusieron a varias adversidades. Contento porque ganamos y lo hicieron bien. Nos da fuerza para jugar contra cualquier rival".

Ahora la Selección argentina se preparará para jugar contra Túnez el próximo jueves a las 10.30 mientras que luego cerrará la zona de grupos contra Fiyi, el domingo a partir de las 9.30.

Selección argentina Sub 17 - Formación
Todos los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

