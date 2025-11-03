Diego Placente habló tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

Los dirigidos por el también entrenador de la Sub 20 va en búsqueda del primer título en la categoría y la cita máxima se está realizando en Qatar.
Diego Placente habló tras el triunfo de la Selección Argentina Sub 17
El debut de la Selección argentina fue con alegría ya que se impuso con goles de Ramiro Tulián, Facundo Janikoski y Felipe Esquivel y el entrenador no ocultó su alegría: "Sabíamos que iba a ser difícil el partido, no solo por la altura sino porque juegan bien".
"Hay que sumarle que es el debut, que los chicos se acalambraban, hay muchos nervios que a lo último sufrimos, pero feliz por la personalidad y darlo vuelta, que sigan con su crecimiento", agregó el entrenador de 48 años.
El empate transitorio llegó cuando los equipos se estaban marchando a los vestuarios: "Una lastima el gol del empate a falta de 40 segundos. No es lo mismo irse ganando que 1 - 1".