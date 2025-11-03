Diego Placente habló tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

"Hay que sumarle que es el debut, que los chicos se acalambraban, hay muchos nervios que a lo último sufrimos, pero feliz por la personalidad y darlo vuelta, que sigan con su crecimiento", agregó el entrenador de 48 años.

El empate transitorio llegó cuando los equipos se estaban marchando a los vestuarios: "Una lastima el gol del empate a falta de 40 segundos. No es lo mismo irse ganando que 1 - 1".

Diego Placente también pasó por la Zona Mixta del Aspire Zone para analizar la victoria Argentina.



Fue así que en el entretiempo eligió no realizar cambios: "Les dije pequeñas cosas, no había mucho que decir porque estábamos jugando bien".

Para finalizar, agregó: "Se sobrepusieron a varias adversidades. Contento porque ganamos y lo hicieron bien. Nos da fuerza para jugar contra cualquier rival".

Ahora la Selección argentina se preparará para jugar contra Túnez el próximo jueves a las 10.30 mientras que luego cerrará la zona de grupos contra Fiyi, el domingo a partir de las 9.30.

Selección argentina Sub 17 - Formación Los dirigidos por Diego Placente ganaron los primeros tres puntos.

Todos los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.