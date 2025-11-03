Netflix acaba de estrenar la esperada serie española más vista de los últimos tiempos

Netflix siempre está renovando su gran catálogo de series y películas, en este aspecto acaba de aterrizar la segunda temporada de la serie española más vista de los últimos tiempos, se trata de Respira.
Netflix siempre está apostando a nuevas producciones, en este sentido acaba de llegar a la plataforma la serie española que es un éxito mundial
El regreso de la serie española Respira a Netflix promete estremecer a los televidentes, sumergiéndonos en el mundo caótico del Hospital Joaquín Sorolla, donde nuevos personajes y dilemas éticos transforman el drama médico en una intensa reflexión sobre la sanidad española.
Respira regresa más intenso, con importantes cambios estructurales y dramas aún más complejos. Asimismo, con nuevas incorporaciones a un elenco ya grande de por sí.
Netflix: de qué trata la serie Respira 2 temporada
La serie española Respira es un drama médico ambientado en un hospital público de Valencia. En él, trabaja Biel, un joven residente que se deja la piel día tras día, cubriendo guardias y haciendo horas extra, sin importarle el escaso tiempo libre que le queda para disfrutar de su vida privada.
Tiene muy claro que es su vocación y que hará lo posible por llegar a ser un médico reputado. Su mundo se pone del revés cuando en el hospital se inicia una huelga global, sin servicios mínimos.
Aunque están de acuerdo con que su trabajo es esencial y rechazan los innumerables recortes en la sanidad pública, Biel y un grupo de residentes dudan si unirse o no a la huelga, porque creen que puede ocasionar graves consecuencias a los pacientes del centro sanitario.
Pero, ¿quiénes son ellos para cargar con esa gran responsabilidad?
Netflix: reparto de la serie Respira 2 temporada
- Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro
- Najwa Nimri como Patricia Segura
- Blanca Suárez como Jésica Donoso
- Manu Ríos como Biel de Felipe
- Borja Luna como Néstor Moa
- Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco
- Xoán Fórneas como Enrique Quique
- Abril Zamora como Neus
Netflix: tráiler de la serie Respira 2 temporada
Dónde ver la serie Respira, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Respira se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Respira se puede ver en Netflix.
- España: la serie Respira se puede ver en Netflix.