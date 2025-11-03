Netflix acaba de estrenar la esperada serie española más vista de los últimos tiempos

Netflix: de qué trata la serie Respira 2 temporada

La serie española Respira es un drama médico ambientado en un hospital público de Valencia. En él, trabaja Biel, un joven residente que se deja la piel día tras día, cubriendo guardias y haciendo horas extra, sin importarle el escaso tiempo libre que le queda para disfrutar de su vida privada.

respira Gran elenco. Respira 2 tiene a grandes actores en sus filas, Blanca Suárez, Manu Ríos y Borja Luna, entre otros.

Tiene muy claro que es su vocación y que hará lo posible por llegar a ser un médico reputado. Su mundo se pone del revés cuando en el hospital se inicia una huelga global, sin servicios mínimos.

Aunque están de acuerdo con que su trabajo es esencial y rechazan los innumerables recortes en la sanidad pública, Biel y un grupo de residentes dudan si unirse o no a la huelga, porque creen que puede ocasionar graves consecuencias a los pacientes del centro sanitario.

Pero, ¿quiénes son ellos para cargar con esa gran responsabilidad?

Netflix: reparto de la serie Respira 2 temporada

Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro

Najwa Nimri como Patricia Segura

Blanca Suárez como Jésica Donoso

Manu Ríos como Biel de Felipe

Borja Luna como Néstor Moa

Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco

Xoán Fórneas como Enrique Quique

Abril Zamora como Neus

Netflix: tráiler de la serie Respira 2 temporada

Embed - Respira: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix España

Dónde ver la serie Respira, según la zona geográfica