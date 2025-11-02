Netflix emociona con la película española dramática basada en hechos reales

Netflix siempre está renovando su gran catálogo de series y películas, pero también sorprende con la excelente película española basada en hechos reales que te emocionará, se trata de 100 metros.
Netflix emociona con la increíble película española basada en hechos reales que triunfa en el mundo. Una historia que te impactará
Un hombre diagnosticado con esclerosis múltiple decide prepararse para hacer un triatlón Ironman con la ayuda de su suegro gruñón. Basada en hechos reales.
La película 100 metros cuenta la increíble historia de superación de Ramón Arroyo, al que le dijeron que no podría ni caminar 100 metros y, sin embargo, consiguió realizar un Ironman, la prueba deportiva más exigente del triatlón.
“No soy un superhéroe, pero rendirse no es una opción” matiza Ramón.
100 metros es una comedia dramática familiar llena de emociones, que refleja el dolor y el miedo ante la incertidumbre que provoca la enfermedad, pero también la superación y las ganas de vivir, con un gran sentido del humor.
Netflix: de qué trata la película 100 metros
Ramón, padre de familia treintañero, vive para el trabajo hasta que su cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los pronósticos parecen indicar que en un año no será capaz de caminar ni cien metros.
Ramón decide entonces plantarle cara a la vida participando en la prueba deportiva más dura del planeta. Con la ayuda de su mujer y el gruñón de su suegro, Ramón inicia un peculiar entrenamiento en el que luchará contra sus limitaciones, demostrándole al mundo que rendirse nunca es una opción.
Inspirada en la historia de Ramón Arroyo, un joven diagnosticado de esclerosis al que le dijeron que no sería capaz de caminar ni cien metros.
Netflix: reparto de la película 100 metros
- Dani Rovira
- Karra Elejalde
- Alexandra Jiménez
Tráiler de la película 100 metros
Dónde ver la película 100 metros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 100 metros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 100 metros se puede ver en Netflix.
- España: la película 100 metros se puede ver en Netflix.