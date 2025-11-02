Netflix emociona con la película española dramática basada en hechos reales

“No soy un superhéroe, pero rendirse no es una opción” matiza Ramón.

100 metros es una comedia dramática familiar llena de emociones, que refleja el dolor y el miedo ante la incertidumbre que provoca la enfermedad, pero también la superación y las ganas de vivir, con un gran sentido del humor.

Netflix: de qué trata la película 100 metros

Ramón, padre de familia treintañero, vive para el trabajo hasta que su cuerpo empieza a fallar. Diagnosticado de esclerosis múltiple, todos los pronósticos parecen indicar que en un año no será capaz de caminar ni cien metros.

100metros1 Karra Elejalde y Dani Rovira. Son los dos grandes protagonistas de la película 100 metros.

Ramón decide entonces plantarle cara a la vida participando en la prueba deportiva más dura del planeta. Con la ayuda de su mujer y el gruñón de su suegro, Ramón inicia un peculiar entrenamiento en el que luchará contra sus limitaciones, demostrándole al mundo que rendirse nunca es una opción.

Inspirada en la historia de Ramón Arroyo, un joven diagnosticado de esclerosis al que le dijeron que no sería capaz de caminar ni cien metros.

Netflix: reparto de la película 100 metros

Dani Rovira

Karra Elejalde

Alexandra Jiménez

Tráiler de la película 100 metros

