Netflix: la serie que volvió con 6 capítulos de más tensión emocional y ya es la más vista del mundo

La nueva entrega retoma una historia atravesada por el dolor, los secretos y las consecuencias de una tragedia que marcó para siempre a tres familias. A lo largo de 6 capítulos, la serie de Netflix profundiza en la culpa, las mentiras y los vínculos rotos, con una narrativa más oscura y giros inesperados que elevan la tensión y mantienen al espectador en vilo.

Con un elenco consolidado y un equipo creativo que vuelve a apostar por una puesta en escena intensa y emocional, Accidente reafirma su lugar como una de las producciones latinoamericanas más destacadas del año. Ideal para quienes buscan series y películas cargadas de drama, misterio y conflictos humanos, esta segunda temporada se perfila como uno de los grandes imperdibles del catálogo de Netflix.