Accidente vuelve a captar la atención de los suscriptores de Netflix, una plataforma que renueva constantemente su catálogo de series y películas con propuestas de alto impacto. La temporada 2 de la serie está disponible desde el miércoles 10 de diciembre de 2025 y, a pocas horas de su lanzamiento, logró posicionarse entre los contenidos más vistos a nivel mundial.
Netflix: la serie que volvió con 6 capítulos de más tensión emocional y ya es la más vista del mundo
La nueva temporada de un drama intenso está disponible en Netflix y se suma al catálogo de series y películas con giros inesperados y alta tensión emocional
La nueva entrega retoma una historia atravesada por el dolor, los secretos y las consecuencias de una tragedia que marcó para siempre a tres familias. A lo largo de 6 capítulos, la serie de Netflix profundiza en la culpa, las mentiras y los vínculos rotos, con una narrativa más oscura y giros inesperados que elevan la tensión y mantienen al espectador en vilo.
Con un elenco consolidado y un equipo creativo que vuelve a apostar por una puesta en escena intensa y emocional, Accidente reafirma su lugar como una de las producciones latinoamericanas más destacadas del año. Ideal para quienes buscan series y películas cargadas de drama, misterio y conflictos humanos, esta segunda temporada se perfila como uno de los grandes imperdibles del catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Accidente
La serie Accidente aborda la historia de cómo la vida de tres familias se derrumba en un segundo después de una tragedia en una fiesta de cumpleaños, lo que destroza su amistad y sus corazones, creando profundas grietas en la comunidad.
Mientras lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad.
La trama de Accidente retoma la historia un año después del accidente que marcó las vidas de los protagonistas para siempre. Las cuatro familias se debaten entre la venganza y el perdón, en un laberinto lleno de secretos y traiciones.
Reparto de la serie Accidente
- Sebastián Martínez como Emiliano
- Ana Claudia Talancón como Daniela
- Eréndira Ibarra como Lupita
- Alberto Guerra
- Regina Reynoso como Salomé
- Mark Lewis como Santos
- Macarena García como Lucía
- Regina Blandón como Carla
- Rubén Zamora
- Luis Ernesto Franco
- Erick Elias
- Shani Lozano
- Giuseppe Gamba
- Silverio Palacios
- Erik Hayser
Netflix: tráiler de la segunda temporada de Accidente
Dónde ver la serie Accidente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Accidente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Accident se puede ver en Netflix.
- España: la serie Accidente se puede ver en Netflix.