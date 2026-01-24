Netflix cuenta con un catálogo de series y películas que se compone de una enorme variedad de opciones para todos los gustos. Decenas de ofertas llegan mes a mes a la plataforma para renovar y mejorar las ofertas del género de suspenso, pero hay una serie que se destaca entre todas desde hace ya 4 años, siendo de las más recomendadas, con solo 6 capítulos: Ni una palabra.
Está en Netflix, es polaca y su historia no tiene comparación alguna
La serie se ha convertido en una de las mayores recomendaciones del género en Netflix, a pesar de estar oculta
Las series y películas de producción polaca se han convertido en las ofertas del género de suspenso y misterio, más frías de todo el catálogo de Netflix, y es que son un ícono dentro de este tipo de relatos. Con una historia muy corta y concisa, la serie logró sumar un gran número de reproducciones y mantenerse como una de las principales recomendaciones, a pesar de la renovación constante de las opciones del género.
Magdalena Boczarska y Leszek Lichota son dos de las protagonistas de esta serie, pero también dos de las actrices más famosas de este país, y esto sin duda alguna sumó puntos entre los suscriptores de Netflix. En tan solo 6 capítulos, han logrado crear una excelente combinación entre lo que son elementos del género de suspenso y policiales, más un ambiente que la convirtió en una opción muy completa.
Esta serie forma parte del universo de Harlan Coben, uno de los más famosos dentro del catálogo de series y películas de Netflix, siendo uno de los que más reproducciones logró en la plataforma.
A mediados del 2022 esta serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces, considerada como una de las ofertas europeas dramáticas más valoradas por los suscriptores en toda la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Ni una palabra
De acuerdo a lo que trae la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca dramática con solo 6 capítulos, Ni una palabra centra su historia en: "La desaparición de un joven tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia y revela sus secretos y mentiras".
A pesar de no ser la serie más nueva del género en Netflix, continúa manteniéndose entre las más vigentes del mercado.
Netflix: reparto de la serie Ni una palabra
- Magdalena Boczarska como Anna Barczyk
- Leszek Lichota como Micha Barczyk
- Krzysztof Oleksyn como Adam Barczyk
- Agnieszka Grochowska como Laura Goldsztajn
- Grzegorz Damicki como Pawe Kopinski
- Justyna Wasilewska como Wiera
Dónde ver la serie Ni una palabra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Ni una palabra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Hold Tight se puede ver en Netflix.
- España: Ni una palabra se puede ver en Netflix.