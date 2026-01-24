Está en Netflix, es polaca y su historia no tiene comparación alguna

Esta serie forma parte del universo de Harlan Coben, uno de los más famosos dentro del catálogo de series y películas de Netflix, siendo uno de los que más reproducciones logró en la plataforma.

A mediados del 2022 esta serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces, considerada como una de las ofertas europeas dramáticas más valoradas por los suscriptores en toda la plataforma de streaming.

Embed - Ni una palabra (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Ni una palabra

De acuerdo a lo que trae la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca dramática con solo 6 capítulos, Ni una palabra centra su historia en: "La desaparición de un joven tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia y revela sus secretos y mentiras".

A pesar de no ser la serie más nueva del género en Netflix, continúa manteniéndose entre las más vigentes del mercado.

netflix-ni-una-palabra4.jpg

Netflix: reparto de la serie Ni una palabra

Magdalena Boczarska como Anna Barczyk

Leszek Lichota como Micha Barczyk

Krzysztof Oleksyn como Adam Barczyk

Agnieszka Grochowska como Laura Goldsztajn

Grzegorz Damicki como Pawe Kopinski

Justyna Wasilewska como Wiera

Dónde ver la serie Ni una palabra, según la zona geográfica