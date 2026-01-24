Un mendocino fue detenido con U$S 22.000 ocultos en el Paso Internacional Cristo Redentor

Según información del Ministerio Público, a la que accedió Los Andes Online, el imputado ingresó junto a un grupo de amigos a bordo de un automóvil Chevrolet y fue fiscalizado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el sector de revisión de vehículos.

Al ser consultado sobre si transportaba elementos o dinero para declarar, el hombre respondió de manera negativa. Sin embargo, durante el control se constató que llevaba consigo 22.500 dólares en efectivo, equivalentes a $19.624.950 al tipo de cambio actual, excediendo el límite permitido de 10 mil dólares (aproximadamente $8.722.200), lo que configura una infracción a la Ordenanza de Aduanas.