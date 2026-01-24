Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Infracción en la Aduana

Un mendocino fue detenido con U$S 22.000 ocultos en el Paso Internacional Cristo Redentor

El mendocino quedó detenido y a disposición de Carabineros por llevar más dólares que los permitidos y no declararlos

Redacción de UNO
Carabineros procedió a la detención del mendocino. Imagen ilustrativa.

Un mendocino fue detenido en el Paso Internacional Cristo Redentor, en el complejo fronterizo Los Libertadores, cuando intentaba ingresar al país con más de U$S 22.000 sin declarar, superando ampliamente el monto permitido por la normativa aduanera.

Según información del Ministerio Público, a la que accedió Los Andes Online, el imputado ingresó junto a un grupo de amigos a bordo de un automóvil Chevrolet y fue fiscalizado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el sector de revisión de vehículos.

Al ser consultado sobre si transportaba elementos o dinero para declarar, el hombre respondió de manera negativa. Sin embargo, durante el control se constató que llevaba consigo 22.500 dólares en efectivo, equivalentes a $19.624.950 al tipo de cambio actual, excediendo el límite permitido de 10 mil dólares (aproximadamente $8.722.200), lo que configura una infracción a la Ordenanza de Aduanas.

Control de La Aduana en el Paso Internacional Cristo Redentor. (Imagen ilustrativa).

El operativo en el Paso a Chile por contrabando de dólares

Tras el hallazgo, se dio aviso a personal de Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores, quienes procedieron a la detención del mendocino y continuaron con el procedimiento de rigor.

El detenido, identificado por sus iniciales G.H.T., fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Jorge Alfaro Figueroa lo formalizó por el delito de contrabando de dinero.

A solicitud del Ministerio Público, el juez Daniel Chaucón Ojeda ordenó como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual ante dependencias de la PDI, por el plazo de tres meses, período fijado para el desarrollo de la investigación.

