Al igual que ocurrió durante la mañana de este lunes, en la tarde se volvieron a registrar demoras de 4 horas en el Paso Cristo Redentor en dirección a Chile. Mientras tanto, para ingresar a Argentina sólo hubo esperas de 50 minutos, según informaron desde la coordinación del cruce internacional.
Las demoras en el Paso Cristo Redentor llegaron a 4 horas durante la tarde de este lunes
Por el contrario, para ingresar a Argentina sólo hubo esperas de 50 minutos. Las demoras para cruzar a Chile coinciden con el recambio de quincena de enero
El tiempo de espera coincide con el comienzo de la segunda quincena de enero. Las autoridades pidieron manejar con cuidado, respetar las señales viales y tener paciencia para cruzar al vecino país.
El parador de Penitentes está habilitado para que los viajeros esperen allí en lugar de hacerlo al costado de la ruta, ya que en esos lugares tienen servicios como baños y lugares donde comprar algunos alimentos y bebidas.
Las demoras para cruzar a Chile vienen desde el sábado
El recambio de quincena y su consecuencia, las demoras, comenzaron a sentirse el sábado, cuando también se registraron 4 horas para cruzar a Chile.
A pesar de esta situación, las estadísticas muestran que este verano hay menos personas que cruzaron la frontera para llegar a las playas del Pacífico, en comparación con el año pasado.
Esto se ve reflejado también en las esperas en el Paso Cristo Redentor, cuando en temporadas pasadas la gente tenía que aguardar hasta 14 horas para pasar por Los Libertadores, lo que generó todo tipo de problemas.