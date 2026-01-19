Las demoras en el Paso Cristo Redentor llegaron a 4 horas durante la tarde de este lunes

Las demoras para cruzar a Chile vienen desde el sábado

El recambio de quincena y su consecuencia, las demoras, comenzaron a sentirse el sábado, cuando también se registraron 4 horas para cruzar a Chile.

A pesar de esta situación, las estadísticas muestran que este verano hay menos personas que cruzaron la frontera para llegar a las playas del Pacífico, en comparación con el año pasado.

Esto se ve reflejado también en las esperas en el Paso Cristo Redentor, cuando en temporadas pasadas la gente tenía que aguardar hasta 14 horas para pasar por Los Libertadores, lo que generó todo tipo de problemas.