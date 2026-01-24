Lo que dejó la tormenta en Uspallata: una familia evacuada, más de 60 casas dañadas y rutas intransitables

Embed - tormenta en Uspallata 2

Evacuación preventiva en viviendas de Uspallata

Pablo Tijeras, referente de la Guardia Urbana Municipal, explicó a Radio Nihuil que el granizo fue uno de los factores más destructivos del temporal. "Cayó granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, y eso provocó muchos daños en los techos”, señaló.

En total, unas 60 viviendas registraron distintos tipos de complicaciones, principalmente filtraciones, roturas de chapas y techos. En uno de los casos, una familia debió ser evacuada de manera preventiva debido al riesgo de derrumbe.

Durante la noche, los equipos municipales de Las Heras entregaron nylon para cubrir los techos dañados y alimentos, mientras se verificaba casa por casa la situación de los vecinos afectados. “Anoche fue imposible hacer un relevamiento completo por las condiciones climáticas”, indicó Tijeras.

Embed - tormenta en uspallata 1

Problemas para circular hacia alta montaña

La tormenta también generó inconvenientes especialmente en la circulación hacia alta montaña. Las intensas lluvias provocaron crecidas de arroyos y acumulación de material en algunos desagües clave.

“Fueron crecidas, no aludes”, aclaró Tijeras, al precisar que el núcleo de la tormenta se concentró exclusivamente en Uspallata, sin afectar otras zonas de alta montaña ni sectores más bajos. Sin embargo, fue necesario intervenir en puntos críticos, como la zona de camiones y un desagüe ubicado a la altura del kilómetro 11.

Alerta por nuevas tormentas

Embed - Tormenta en Uspallata 4

Aunque este sábado amaneció con sol, desde la Guardia Urbana advirtieron que el pronóstico del tiempo sigue siendo inestable para toda la provincia. “Las tormentas acá se arman de un minuto para el otro”, remarcó Tijeras, y confirmó que hay alertas de tormentas al menos hasta el lunes.

En cuanto al tránsito hacia Chile, durante la noche se registró un aumento de vehículos, pero este este sábado la situación era de calma, sin demoras importantes. De todos modos, las autoridades permanecen en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos.

Dos rutas provinciales intransitables

Uspallata tormenta ruta

Desde Vialidad Provincial informaron que, como consecuencia directa de la tormenta, hay dos rutas provinciales que permanecen intransitables. Una de ellas es la Ruta Provincial 52, en el tramo que va desde el hotel Villavicencio hasta Uspallata. Se trata de un camino mixto, con sectores de suelo natural y otros asfaltados, que quedó cortado por deslaves de roca y barro provocados por las intensas lluvias.

La otra vía afectada es la Ruta Provincial 13, desde el barrio Municipal hasta Uspallata. En este caso, todo el recorrido resultó dañado, con arrastre de material, barro y deterioro de la calzada, lo que impide la circulación normal de vehículos. Personal de Vialidad evalúa la magnitud de los daños y las tareas necesarias para restablecer el tránsito, aunque advirtieron que la situación climática podría demorar los trabajos si continúan las tormentas en la zona.