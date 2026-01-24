Madame Claude es una producción francesa de 2021 que se puede ver en Netflix dentro del catálogo de series y películas subidas de tono. Con una duración de 1 hora y 52 minutos, el film se adentra en el mundo del poder, el deseo y la doble moral de la alta sociedad parisina, a través de una historia intensa y cargada de erotismo.
Netflix: la película francesa de subida de tono, basada en hechos reales que incomoda y genera polémica
Es una producción francesa de subida de tono y basada en hechos reales que está en Netflix y arrasa en el catálogo de series y películas
Basada en hechos reales, la película retrata la vida de Madame Claude, una influyente empresaria que manejó uno de los círculos de prostitución más exclusivos de Francia, relacionándose con políticos, diplomáticos y figuras clave de la época. La dirección de Sylvie Verheyde apuesta por una mirada elegante y cruda a la vez, explorando las complejas dinámicas entre ambición, control y libertad.
Con una estética cuidada y un tono adulto, Madame Claude se posiciona como una opción ideal dentro de Netflix para quienes buscan series y películas diferentes, con contenido atrevido y una narrativa que combina drama, sensualidad y hechos históricos. Una propuesta de subida de tono que no pasa desapercibida.
Netflix: de qué trata la película Madame Claude
La película de Netflix tiene como protagonista a Madame Claude (Karole Rocher), quien es dueña de un burdel en Francia y es propietaria de un poder difícil de superar en el comercio sexual de la década del ‘60.
Sus negocios tienen mucha importancia en la política de turno y todo tipo de personalidades de renombre en el país galo. Pero el reinado de Madame Claude comienza a tambalear con la llegada de una adinerada muchacha que irrumpe en escena y hace peligrar el imperio de esta mujer muy poderosa.
Netflix: tráiler de la película Madame Claude
Reparto de Madame Claude, película de Netflix
- Karole Rocher (Madame Claude)
- Garance Marillier (Sidonie)
- Roschdy Zem (Attia)
- Perre Deladonchamps (Serge)
- Liah O’Prey (Virginie)
- Paul Hamy (André)
- Myléne Jampanoï (Yoshiro)
Dónde ver la película Madame Claude, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Madame Claude se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Madame Claude se puede ver en Netflix.
- España: la película Madame Claude se puede ver en Netflix.