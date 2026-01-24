Netflix: la película francesa de subida de tono, basada en hechos reales que incomoda y genera polémica

Basada en hechos reales, la película retrata la vida de Madame Claude, una influyente empresaria que manejó uno de los círculos de prostitución más exclusivos de Francia, relacionándose con políticos, diplomáticos y figuras clave de la época. La dirección de Sylvie Verheyde apuesta por una mirada elegante y cruda a la vez, explorando las complejas dinámicas entre ambición, control y libertad.

Con una estética cuidada y un tono adulto, Madame Claude se posiciona como una opción ideal dentro de Netflix para quienes buscan series y películas diferentes, con contenido atrevido y una narrativa que combina drama, sensualidad y hechos históricos. Una propuesta de subida de tono que no pasa desapercibida.