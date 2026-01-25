Netflix: el magnetismo de Nicole Kidman en el drama vikingo que ha eclipsado al mundo

Estrenada originalmente en 2022, la historia nos traslada al siglo X, en pleno universo vikingo, para seguir el camino de un príncipe decidido a vengar el asesinato de su padre. Con una combinación de drama, suspenso y acción, el film se apoya en un elenco de primer nivel encabezado por Alexander Skarsgard, junto a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy y Claes Bang.

el hombre del norte-película-netflix (2)

Dirigida por Robert Eggers, la producción fue nominada a Mejor thriller en los Premios Saturn y a Mejor vestuario por la Asociación de Críticos de Chicago. La crítica internacional fue contundente: The Hollywood Reporter destacó su atmósfera “intensamente evocadora”, mientras que IndieWire y JoBlo coincidieron en que se trata de una de las experiencias históricas más inmersivas del cine reciente.