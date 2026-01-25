Netflix continúa reforzando su catálogo de series y películas con títulos de alto impacto, y El hombre del norte se mantiene como uno de los dramas históricos más comentados y vistos de la plataforma. Aunque estrenó el año pasado, eclipsó a la audiencia desde su llegada y sigue despertando interés.
Netflix: el magnetismo de Nicole Kidman en el drama vikingo que ha eclipsado al mundo
Es un drama histórico vikingo que sigue arrasando en Netflix, con un elenco de lujo encabezado por Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy y Alexander Skarsgard
Estrenada originalmente en 2022, la historia nos traslada al siglo X, en pleno universo vikingo, para seguir el camino de un príncipe decidido a vengar el asesinato de su padre. Con una combinación de drama, suspenso y acción, el film se apoya en un elenco de primer nivel encabezado por Alexander Skarsgard, junto a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy y Claes Bang.
Dirigida por Robert Eggers, la producción fue nominada a Mejor thriller en los Premios Saturn y a Mejor vestuario por la Asociación de Críticos de Chicago. La crítica internacional fue contundente: The Hollywood Reporter destacó su atmósfera “intensamente evocadora”, mientras que IndieWire y JoBlo coincidieron en que se trata de una de las experiencias históricas más inmersivas del cine reciente.
Netflix: tráiler de la película El hombre del norte
Netflix: de qué trata la película El hombre del norte
La película El hombre del norte está ambientada en Islandia, en pleno siglo X, y centra su trama en un príncipe guerrero vikingo que emprende una sangrienta búsqueda de venganza contra su tío, quien asesinó a su padre, secuestró a su madre y usurpó su trono.
El príncipe Amleth (Alexander Skarsgard) está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a su madre. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.
Reparto de El hombre del norte, película de Netflix
- Alexander Skarsgard (Amleth)
- Nicole Kidman (reina Gudrun)
- Claes Bang (Fjölnir)
- Anya Taylor-Joy (Olga)
- Ethan Hawke (rey Horvendill)
- Willem Dafoe (Heimir)
- Murray McArthur (Hakon)
- Ian Gerard Whyte Thórvaldr)
Dónde ver la película El hombre del norte, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El hombre del norte se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película El hombre del norte (The northman) se puede ver en Netflix.
- España: la película El hombre del norte se puede ver en Netflix.