A pesar de la alerta meteorológica por la continuidad de tormentas y caída de granizo en el sur, se desarrolló con normalidad la Fiesta de la Vendimia de San Rafael. Los productores vienen de sufrir las consecuencias de fuertes lluvias y una granizada que se combatió con la lucha antigranizo. En medio de los festejos y de la conmoción por los daños, la vicegobernadora, Hebe Casado, pidió tomar todas las precauciones ante las crecidas. Sobre todo, en lugares turísticos como: Valle Grande y Los Reyunos.
Hebe Casado pidió extremar precauciones ante las crecidas en el acto de la Vendimia de San Rafael
La vicegobernadora habló de las consecuencias que dejó la tormenta de este viernes con caída de granizo y la situación de Valle Grande, como de Los Reyunos
“Hemos tenido un día complicado, con mucha agua circulando por zanjones y cauces. Por eso pedimos especial precaución a quienes se encuentren en Valle Grande, Los Reyunos o deban transitar por sectores como Pobre Diablo y El Molino. Si hay agua sobre la calzada, es fundamental esperar a que baje antes de cruzar y evitar situaciones de riesgo”, remarcó.
La presidenta del Senado de Mendoza se mostró preocupada por la correntada y la abundante circulación de agua en los cauces. La problemática no sólo se dio en San Rafael, sino en Las Heras, donde cayeron más de 13 milímetros de lluvia y una parte de la Ruta 149 quedó inhabilitada para transitar.
Se corrió el horario de la Vendimia de San Rafael por posibles tormentas
Frente a una nueva alerta por tormentas eléctricas con caída de granizo, la organización de la Fiesta de la Vendimia de San Rafael retrasó la actividad y comenzó pasadas las 22.30.
Más tarde, el cielo se despejó completamente después de la presencia de viento y algunos chaparrones aislados.
Con el correr de la noche, los festejos pudieron concretarse sin contratiempos, para seguir con la elección de la Reina de la Vendimia de San Rafael.
Vendimia federal
Consultada sobre el significado de la Vendimia, Casado subrayó que se trata de una fiesta que trasciende lo local: “Más allá de ser hija de productores, creo que para todos los mendocinos la Vendimia es una celebración que nos representa en el mundo. Es nuestra Fiesta Nacional y pone en valor no solo el trabajo artístico, sino también el esfuerzo de los productores de cada departamento”.
Finalmente, destacó la importancia de mantener el carácter federal de la Vendimia y convocó a toda la provincia a participar de los festejos centrales en la capital mendocina. “Es fundamental que todos los departamentos tengan su Vendimia y que luego nos encontremos en Mendoza, en la primera semana de marzo, para vivir juntos la Vendimia Nacional y la elección”, resaltó la vicegobernadora.