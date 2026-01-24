Se agiganta el misterio de Stonehenge: los especialistas no saben qué creer sobre el monumento

Los resultados del análisis de más de 500 cristales de zircón mostraron una historia muy diferente a la esperada por los defensores del hielo. Las edades de los circones coincidían con rocas del sur de Inglaterra y no con las regiones del norte. Esto indica un reciclaje de sedimentos dentro de la misma zona geográfica en lugar de una entrega directa por hielo desde el norte. La ausencia de escombros volcánicos galeses o escoceses en las capas geológicas de la llanura refuerza la idea de que la naturaleza no movió esas piedras gigantes.

El ingenio humano como respuesta final

stonehenge.webp Todavía nadie puede afirmar cómo se construyó este monumento.

Al descartar el transporte natural por glaciares, la balanza se inclina decisivamente hacia la intervención humana directa. Aunque no se sabe con certeza si las piedras navegaron desde el norte o se transportaron por tierra sobre troncos rodantes, el estudio confirma que la obra implicó un esfuerzo coordinado masivo. Las comunidades neolíticas debieron planificar y ejecutar este traslado a lo largo de grandes distancias, lo que demuestra una capacidad de ingeniería, organización social y determinación notable para la época.

El profesor Christopher L. Kirkland, coautor del trabajo, señaló que Stonehenge sigue sorprendiendo a la comunidad científica. Al analizar minerales más pequeños que un grano de arena, lograron poner a prueba hipótesis que persistieron durante un siglo sin resolución. Este hallazgo suma una pieza fundamental al rompecabezas general, consolidando al monumento no solo como una estructura litúrgica o astronómica, sino como un testamento perdurable de la habilidad técnica de los antiguos constructores.