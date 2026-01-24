China y un país de América Latina se unen para explorar las profundidades del océano

Este país de América Latina y China trabajarán unidos para estudiar la geomorfología, la biodiversidad y los procesos geológicos de la fosa, una enorme grieta submarina que se extiende por miles de kilómetros y supera los 8.000 metros de profundidad en el océano. La exploración no se limita a mapas y gráficas. El proyecto utiliza el sumergible Fendouzhe, una de las naves tripuladas más avanzadas del mundo, capaz de descender hasta 10.000 metros bajo la superficie del mar y soportar la inmensa presión de esas profundidades.

La importancia de esta exploración en medio del océano

Los datos recopilados no solo iluminarán aspectos desconocidos sobre la vida extrema y las formaciones geológicas bajo el océano, sino que también podrían aportar información valiosa sobre los mecanismos que desencadenan terremotos y tsunamis, fenómenos que afectan a las naciones del Pacífico.

Más allá de la importancia científica, esta colaboración marca un hito en la relación entre China y América Latina. Tradicionalmente conocida por su presencia económica y comercial en la región, China ha ido ampliando su campo de cooperación hacia áreas de investigación avanzada y conocimiento compartido, lo cual se refleja en misiones como esta y en otros acuerdos de colaboración en ciencia y tecnología.

Para Chile, participar de este tipo de investigación equivale a acceder a tecnología de punta que de otro modo sería muy costosa o difícil de obtener, y a formar parte de una red global de ciencia marina que estudia algunas de las zonas más inexploradas del planeta. Para China, la misión se inscribe en un esfuerzo más amplio de expansión científica internacional y de reafirmación de que su influencia económica, política y ahora también científica, está entrelazada con los países de América Latina y el Caribe.