Censuran al presidente de un país de América Latina por reuniones clandestinas con empresario de China

Las reuniones, que habrían ocurrido en un restaurante chino y posteriormente en un mercado que pertenece a Yang, han sido señaladas por legisladores como una falta de transparencia y posible puerta a influencias indebidas o tráfico de influencias, especialmente porque Yang tiene contratos o concesiones pendientes de aprobación con el Estado peruano.

Presidente de Peru

El presidente de América Latina al borde de la destitución

Legisladores han respondido con fuerza. Presentaron una moción de censura, impulsan una vacancia presidencial y estudian la creación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos. Jerí asegura que las visitas fueron personales, pero sus explicaciones no convencen.

Jerí ha defendido su conducta ante la Comisión de Fiscalización y ante la opinión pública, negando que haya cometido actos ilícitos y calificando las críticas como intentos políticos de desestabilizar su Gobierno justo en un año electoral. Asegura que algunos encuentros fueron “personales” o relacionados con actividades como el Día de la Amistad Perú- China.

La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar por posibles irregularidades e influencias indebidas, y medios internacionales ya siguen el caso, resaltando la falta de transparencia en las citas y el impacto político que esto tiene en uno de los países de América Latina con más rotación presidencial reciente.