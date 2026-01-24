En América Latina, la delgada línea entre poder y transparencia siempre ha sido un terreno delicado. El creciente papel de China como socio económico y político agrega nuevas oportunidades, pero también despierta recelos.
Censuran al presidente de un país de América Latina por reuniones clandestinas con empresario de China
Legisladores acusan a un mandatario de América Latina de falta de transparencia y posible tráfico de influencias tras encuentros fuera de la agenda oficial
Cuando los vínculos con empresarios chinos ocurren en secreto, la discusión va más allá de la diplomacia. Esto pone en juego la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.
El escándalo político más reciente es en Perú, donde el presidente interino José Jerí se ha visto envuelto en una fuerte polémica que ha sacudido los pasillos del Congreso. Reuniones no registradas oficialmente con un empresario de China llamado Zhihua Yang, encuentros que, según la oposición, se realizaron en la madrugada, sin constar en la agenda oficial y con motivos que no han sido aclarados públicamente con suficiente detalle.
Las reuniones, que habrían ocurrido en un restaurante chino y posteriormente en un mercado que pertenece a Yang, han sido señaladas por legisladores como una falta de transparencia y posible puerta a influencias indebidas o tráfico de influencias, especialmente porque Yang tiene contratos o concesiones pendientes de aprobación con el Estado peruano.
El presidente de América Latina al borde de la destitución
Legisladores han respondido con fuerza. Presentaron una moción de censura, impulsan una vacancia presidencial y estudian la creación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos. Jerí asegura que las visitas fueron personales, pero sus explicaciones no convencen.
Jerí ha defendido su conducta ante la Comisión de Fiscalización y ante la opinión pública, negando que haya cometido actos ilícitos y calificando las críticas como intentos políticos de desestabilizar su Gobierno justo en un año electoral. Asegura que algunos encuentros fueron “personales” o relacionados con actividades como el Día de la Amistad Perú- China.
La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar por posibles irregularidades e influencias indebidas, y medios internacionales ya siguen el caso, resaltando la falta de transparencia en las citas y el impacto político que esto tiene en uno de los países de América Latina con más rotación presidencial reciente.