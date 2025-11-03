Florencia, fanática de la Lepra y pareja del Cheche Sánchez, con el corazón en la mano a días de la final

A horas de que la pelota comience a rodar en el estadio de Instituto de Córdoba, la mujer habló en exclusiva con Ovación y reveló cómo viven puertas adentro la previa de un partido tan emotivo como incómodo, por los sentimientos que se pondrán en juego dentro del verde césped.

Cómo vive Florencia la previa de la final de la Copa Argentina

Florencia, quien supo defender la camiseta del fútbol femenino de Independiente Rivadavia, contó cómo vive las horas previas a la final, desde su rol de hincha: "Estoy muy ansiosa. La palabra creo que es ansiedad. Estoy ansiosa porque llegue el miércoles y muy feliz. En mi vida pensé que ibamos a estar viviendo lo que estamos viviendo hoy. Pienso mucho en lo que tuvimos que pasar para estar donde estamos hoy. Nos tengo mucha fe para el partido del miércoles".

Acostumbrada a alentar en el Bautista Gargantini, reveló cómo se relaciona con la lejanía, sobre todo cuando su equipo juega en condición de local: "Estar lejos es lo más difícil. Estoy muy ansiosa, pero sería diferente si estuviese en Mendoza. Así pasaría un poco más. Vivís más Lepra en el día a día. Acá está difícil, el otro día fui a ver Argentinos contra Barracas. Dirigentes, hinchas y periodistas que me ven acá me preguntan por quién voy a alentar. Me dicen que mi hija, Eva, es del Bicho".

"Siempre que la Lepra viene a Buenos Aires o Rosario, me muevo para ir a verla. Es muy difícil estar lejos, porque veo los partidos en el Gargantini y me vuelvo loca por estar ahí. Siempre que juega de visitante lo sigo. No pude ir a Mar del Plata porque el Cheche volvió a concentrar y fue al banco de suplentes. Si no, me iba a ver la Lepra allá", sumó sobre lo sucedido el último fin de semana.

Florencia Lorenzo Independiente Rivadavia Florencia junto a Luis, su padre, en un evento realizado en el Bautista Gargantini.

Con la emoción que requiere el caso y lágrimas que la hacen retroceder a aquellos instantes, Florencia no se olvidó de su padre, quien le heredó la pasión por el Azul y hoy lo acompaña en una bandera que ha sabido brillar tanto en la Catedral como, por ejemplo, el pasado viernes en el Mario Alberto Kempes.

"A mi me enfermó de Lepra mi viejo. Me llevó a la cancha cuando tenía cuatro años y nunca más dejé de ir. Siempre se peleaba con mi vieja, pero él me llevaba igual. Nos enseñó a amar al club por sobre todas las cosas, los dirigentes y los jugadores que estén. Es lo que mamé de chica y es lo que hago hoy. He estado siempre para la Lepra, me he perdido muchas cosas, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Es lo que me enseñó mi viejo, amar al club por sobre todas las cosas y a tratar de construir un club mejor. Siempre ayudando. Eso es lo que trato de hacer hoy. Me llevaba de local y de visitante. Hoy me da orgullo ser una mujer con una hija y una pareja hermosa, y seguir bancando a Independiente Rivadavia sobre todas las cosas. Le doy gracias a mi viejo que me enseñó eso", expresó con una visible emoción.

Florencia Lorenzo Independiente RIvadavia y su bandera en el Kempes Florencia en el Kempes, ante River, junto a la bandera de su padre.

Cómo palpitan puertas adentro la final de la Copa Argentina

Sin rodeos, y entre risas, Florencia contó: "La casa está hecha un quilombo con este partido. Está muy decorada con cosas de la Lepra: tengo un cuadro del Gargantini, el escudo gigante... siempre que juega la Lepra cuelgo una bandera en el balcón. Los vecinos todos me conocen por mis gritos en los partidos y porque siempre me visto con algo del club. Todo el mundo sabe que soy de Independiente Rivadavia".

"La verdad que son sentimientos encontados. Deseo con todo mi corazón que gane la Lepra porque nos lo merecemos. Se también lo que viene peleanto Argentinos, tengo muy buena relación con todos. Se lo merecen también. La gente es muy amena conmigo, todos saben que soy de la Lepra y nunca me faltaron el respeto. Estoy en una disyuntiva, los dos se lo merecen. Pero yo quiero que gane la Lepra", agregó quien tiene el corazón dividido entre el club de sus amores y la institución a la cual representa actualmente Luciano Sánchez, su pareja.

Luciano Sánchez, Eva y Florencia La familia Sánchez-Lorenzo vive una particular semana, en la previa de la final de la Copa Argentina.

Cómo reaccionaron tras los penales contra River

Ni bien Independiente Rivadavia eliminó a River por penales, se confirmó que sería rival de Argentinos en la final de la Copa Argentina. "Cuando nos enteramos del cruce, nos queríamos morir. La veíamos venir, sabíamos que podía llegar a pasar. Son sentiemientos encontrados, justo con Argentinos nos tenía que tocar. Ni bien se confirmó el cruce lo empecé a molestar. Le decía que les íbamos a ganar. A los compañeros les hice chistes también. Los vuelvo locos, porque tengo buena relación". Entre risas y a modo de broma, cerró: "Sobre todos que vienen con buen nivel y no queremos que jueguen López Muñoz, Fattori, Lescano. Les digo que vengan a comer a casa, que tengo un pescadito medio pasado para hacer", empezó.

Como era de esperarse, confirmó que junto a la pequeña Eva van a estar presentes en cancha de Instituto el próximo miércoles: "El Cheche va. No sabemos si concentra, pero igual va a viajar todo el plantel. Nosotras vamos a viajar con Eva si o si. A la Eva le encanta ir a la cancha, nunca la vas a escuchar llorar. No se asusta, es fanática. Va a la cancha desde la panza. La he llevado a todos lados".

Eva hija de Luciano Sánchez y Florencia Eva Sánchez, presente en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Tigre en los cuartos de final de la Copa Argentina.

En cuanto a la ruta de viaje, detalló: "Es muy loco. Viajamos con la gente del Bicho, me voy a la popular de la Lepra y me vuelvo con la gente del Bicho. Es muy loco, nunca pensé que me iba a pasar esto. Siempre han sido muy respetuosos conmigo, nunca me pusieron una mala cara. Me cargan, me dicen que me van a secuestrar y llevar a la platea de ellos".

"Voy a coordinar con mis amigas para que me saquen las entradas y nos encontramos allá en Córdoba. Necesito alentar y dejar todo ahí para que salgamos campeones. La Eva, obvio, va con la camiseta de la Lepra", completó Florencia.

Dejando claro su fanatismo por Independiente Rivavia, confesó: "Siempre lo molesto. Lo vuelvo loco. Todo el tiempo le canto alguna canción. Soy muy fanática, enferma y medio termo. Entonces me gusta molestarlo. No solamente a él, convivo con mucha gente del Bicho y me gusta molestarlos".

Para finalizar Florencia, pareja de Luciano Sánchez, confesó que movió la fecha de una cirugía para poder alentar al club de sus amores en uno de los partidos más importante de su historia: "Tenía una operación programada, para quirófano. La tenía para la semana pasada, pero cambié la fecha porque jugabamos con River en Córdoba así que cambié la fecha. Me operan el viernes 7. Así que entre lunes y martes me hago los prequirúrgicos y el miércoles voy a Córdoba".