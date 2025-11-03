Este lunes comenzó la venta de entradas para la gran final en el Estadio Bautista Gargantini y cientos de hinchas de Independiente Rivadavia se acercaron al club para poder adquirir su ticket. Familias enteras, amigos y distintos grupos, fueron colmando Av. Las Tipas para hacerse de su entrada. Por el portón Sur, los socios formaron la fila para poder obtener su boleto.
Entradas para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por Copa Argentina: precios, dónde conseguirlas y hasta cuándo
Las entradas para la final de Copa Argentina salieron a la venta desde las 10 de la mañana de este lunes. El expendio de tickets exclusivo para socios se extenderá hasta las 14 horas. Aquellos con cuota al día tendrán prioridad de compra durante en ese horario y cada afiliado podrá hacerse de 4 entradas por carnet.
Embed - Locura en la venta de entradas de Independiente Rivadavia para la final de Copa Argentina
Por la tarde de este lunes, de 14 a 17, también podrán hacerse de su entrada los no socios (quienes podrán adquirir solo 2 entradas por persona). El martes continuará la venta de entradas para los socios y no socios en el horario de 10 a 17 horas. En todos los casos es obligatorio presentar el DNI físico.