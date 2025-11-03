Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

Entradas para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por Copa Argentina: precios, dónde conseguirlas y hasta cuándo

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors jugarán la final de Copa Argentina y cientos de leprosos se acercaron al Bautista Gargantini para adquirir su entrada

Carolina Quiroga
Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon las puertas del Gargantini para hacerse de su entrada para la final de la Copa Argentina. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Independiente Rivadavia está a dos días de jugar el partido más importante de su historia frente a Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina 2025. El miércoles desde las 21.10, en el Estadio Presidente Perón de Instituto de Córdoba, la Lepra buscará su primera estrella y el anhelado pasaje a Copa Libertadores.

Este lunes comenzó la venta de entradas para la gran final en el Estadio Bautista Gargantini y cientos de hinchas de Independiente Rivadavia se acercaron al club para poder adquirir su ticket. Familias enteras, amigos y distintos grupos, fueron colmando Av. Las Tipas para hacerse de su entrada. Por el portón Sur, los socios formaron la fila para poder obtener su boleto.

independiente rivadavia entradas 2
Repletas las puertas del Gargantini por hinchas de Independiente Rivadavia para obtener su entrada para la final de Copa Argentina.&nbsp;

La gran expectativa del simpatizante de la Lepra comenzó hace algunos días, cuando la organización de Copa Argentina confirmó la sede en la que finalmente se disputará la instancia definitoria del certamen. Una vez conocido el escenario y la modalidad en que se venderían las entradas, los hinchas de la Lepra comenzaron a acampar en las puertas del club Independiente Rivadavia -desde el sábado en la noche- para poder adquirir su entrada y no quedarse sin un lugar en la gran final. Más de 40 horas se dispusieron a esperar algunos fieles del Azul para poder obtener su pase y demostrar una vez más su amor por los colores.

independiente rivadavia entradas 4

Las entradas para la final de Copa Argentina salieron a la venta desde las 10 de la mañana de este lunes. El expendio de tickets exclusivo para socios se extenderá hasta las 14 horas. Aquellos con cuota al día tendrán prioridad de compra durante en ese horario y cada afiliado podrá hacerse de 4 entradas por carnet.

Por la tarde de este lunes, de 14 a 17, también podrán hacerse de su entrada los no socios (quienes podrán adquirir solo 2 entradas por persona). El martes continuará la venta de entradas para los socios y no socios en el horario de 10 a 17 horas. En todos los casos es obligatorio presentar el DNI físico.

Precios de las entradas para los hinchas de Independiente Rivadavia

Popular: $60.000

Platea: $90.000

En el estadio de Instituto de Córdoba no se venderán entradas para ninguna de las dos parcialidades.

