Entradas para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por Copa Argentina: precios, dónde conseguirlas y hasta cuándo

Este lunes comenzó la venta de entradas para la gran final en el Estadio Bautista Gargantini y cientos de hinchas de Independiente Rivadavia se acercaron al club para poder adquirir su ticket. Familias enteras, amigos y distintos grupos, fueron colmando Av. Las Tipas para hacerse de su entrada. Por el portón Sur, los socios formaron la fila para poder obtener su boleto.

independiente rivadavia entradas 2 Repletas las puertas del Gargantini por hinchas de Independiente Rivadavia para obtener su entrada para la final de Copa Argentina. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

La gran expectativa del simpatizante de la Lepra comenzó hace algunos días, cuando la organización de Copa Argentina confirmó la sede en la que finalmente se disputará la instancia definitoria del certamen. Una vez conocido el escenario y la modalidad en que se venderían las entradas, los hinchas de la Lepra comenzaron a acampar en las puertas del club Independiente Rivadavia -desde el sábado en la noche- para poder adquirir su entrada y no quedarse sin un lugar en la gran final. Más de 40 horas se dispusieron a esperar algunos fieles del Azul para poder obtener su pase y demostrar una vez más su amor por los colores.