River confirmó la peor de las noticias con la lesión de Facundo Colidio

Facundo Colidio, que salió lesionado llorando en el partido ante el Lobo platense, se realizó estudios este lunes y se confirmó que sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo, por lo que quedó descartado para los partidos ante Boca y Vélez. Es un problemón para el cuestionado DT millonario, Marcelo Gallardo, quien debe afrontar el Superclásico frente al Xeneize en La Bombonera con poco crédito (el partido se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16).

colidio-river-1 Facundo Colidio preocupa a River.

Cómo se produjo la lesión de Colidio en River

A los 15 minutos del primer tiempo, el rápudo delantero quiso anticipar a Nelson Insfran y estiró su pierna más de lo que pudo aguantar. Luego el atacante fue eemplazado por el juvenil Cristian Jaime y, tal como se confirmó en las últimas horas, se quedñi afuera de los últimos partidos de la fase regular del Torneo Clausura.