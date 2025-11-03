River confirmó la peor de las noticias con la lesión de Facundo Colidio

River sigue acumulando pálidas de cara al Superclásico frente a Boca. En la caída por 1 a 0 ante Gimnasia La Plata, por la fecha 14 del Torneo Clausura se lesionó Facundo Colidio y este lunes se confirmó la dolencia que tiene.
Facundo Colidio, que salió lesionado llorando en el partido ante el Lobo platense, se realizó estudios este lunes y se confirmó que sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo, por lo que quedó descartado para los partidos ante Boca y Vélez. Es un problemón para el cuestionado DT millonario, Marcelo Gallardo, quien debe afrontar el Superclásico frente al Xeneize en La Bombonera con poco crédito (el partido se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16).
A los 15 minutos del primer tiempo, el rápudo delantero quiso anticipar a Nelson Insfran y estiró su pierna más de lo que pudo aguantar. Luego el atacante fue eemplazado por el juvenil Cristian Jaime y, tal como se confirmó en las últimas horas, se quedñi afuera de los últimos partidos de la fase regular del Torneo Clausura.
El ex jugador de Tigre tuvo un año muy irregular como todo el equipo millonario, pero en algunos partidos fue importante.
En el 2025 jugó 45 partidos y anotó nueve goles. De todos modos, es uno de los resistidos por la gente y por ahora nadie puede garantizar su continuidad.
Tras la recaída de Sebastián Driussi frente a Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina, Colidio iba a ser tenido en cuenta por Gallardo para encarar la parte final del certaamen. Sin embargo, esta lesión altera los planes del DT que deberá ver si puede contar nuevamente con el Gordo o tal vez sea Miguel Borja quien acompañe en el ataque a Maximiliano Salas.