River igualó una de sus peores rachas en la historia del fútbol argentino

No es ninguna novedad que el River de Marcelo Gallardo pasa por un mal momento. El Millo igualó una de sus peores rachas en la historia del fútbol argentino.
Tras la dura caída ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental por 1 a 0, el presente de River es muy malo y está en duda su clasificación a la Copa Libertadores 2026 muy complicada.
Gallardo la pasa mal porque es muy cuestionado, para colmo de males el colombiano Miguel Borja erró un penal sobre la hora ante el Lobo platense y el Millonario volvió a perder. Tras la cuarta caída seguida como local, el equipo riverplatense igualó una pésima racha de 1926.
Es la primera vez en 99 años, cuando el fútbol argentino aún era amateur, que el club de Núñez pierde cuatro partidos consecutivos en su casa. La marca de 1926 se dio en la histórica cancha de Alvear y Tagle, en Recoleta.
River cayó consecutivamente ante Palmeiras de Brasil (por Copa Libertadores), Riestra, Sarmiento y Gimnasia la Plata.
Para igualar su peor marca histórica deberá esperar al año que viene. Es que entre 1905 y 1906, el Millonario cayó en siete oportunidades seguidas como local, cuando todavía jugaba en la Dársena Sur, en La Boca.
Para Gallardo, obviamente, también es su peor registro. Pero en el 2019 había llegado a acumular tres derrotas seguidas por el torneo local, cuando perdió en fila con Defensa y Justicia, Unión y Patronato en el inicio del año. Luego llegó a la final de la Copa Libertadores, que perdió frente a Flamengo en Lima.
El domingo 9 de noviembre a las 16 el Millo visitará a Boca en el Superclásico del fútbol argentino e intentará revertir su mal presente.