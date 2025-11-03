River igualó una de sus peores rachas en la historia del fútbol argentino

Es la primera vez en 99 años, cuando el fútbol argentino aún era amateur, que el club de Núñez pierde cuatro partidos consecutivos en su casa. La marca de 1926 se dio en la histórica cancha de Alvear y Tagle, en Recoleta.

Embed

River cayó consecutivamente ante Palmeiras de Brasil (por Copa Libertadores), Riestra, Sarmiento y Gimnasia la Plata.

Para igualar su peor marca histórica deberá esperar al año que viene. Es que entre 1905 y 1906, el Millonario cayó en siete oportunidades seguidas como local, cuando todavía jugaba en la Dársena Sur, en La Boca.

Para Gallardo, obviamente, también es su peor registro. Pero en el 2019 había llegado a acumular tres derrotas seguidas por el torneo local, cuando perdió en fila con Defensa y Justicia, Unión y Patronato en el inicio del año. Luego llegó a la final de la Copa Libertadores, que perdió frente a Flamengo en Lima.

El domingo 9 de noviembre a las 16 el Millo visitará a Boca en el Superclásico del fútbol argentino e intentará revertir su mal presente.