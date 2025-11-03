Murió Daniel Willington a los 83 años, gloria de Talleres de Córdoba y Vélez

Talleres mostró su pesar al perder a una de sus máximas figuras. “Hasta siempre Daniel Alberto. Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno del Club Atlético Talleres. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. Seguirás jugando en los corazones de todo un pueblo que te recordará por siempre, Gran Daniel de los estadios”, escribió la cuenta oficial del club.

daniel-willington-1 Willington surgió de Talleres de Córdoba.

A los nóveles 16 años, el santafesino se calzó la camiseta albiazul en 1958, institución en la que permaneció por dos años antes de ser vendido a Vélez. Allí, el histórico delantero se mantuvo durante nueve temporadas consecutivas y se convirtió en una pieza clave en la obtención del primer título en la historia del Fortín: el Torneo Nacional de 1968.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Daniel Willington. Héroe de la primera gran conquista. Uno de los ídolos máximos de nuestra historia. SERÁS SIEMPRE ETERNO, DANIEL”, dijo el elenco de Liniers para despedirlo.

El atacante regresó a Talleres de Córdoba en 1973 y fue partícipe de un golazo de tiro libre de 40 metros de distancia frente a Belgrano, marcando un hecho histórico en la memoria de todos los hinchas de la “T”.

LOS HOMENAJES, EN VIDA. Daniel Willington falleció este lunes y en #SportsCenter recordamos como Talleres agasajó a su ÍDOLO en el Kempes, en octubre de 2022. pic.twitter.com/zSY4fOoXxw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

El ídolo de la T enfrentó al Santos de Brasil, donde en aquel entonces jugaba Pelé, quien catalogó a Willington como “el mejor jugador del mundo” y sorprendió a todos con dicho reconocimiento.

El crack decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional en 1978 cuando retornó a Vélez. En cuanto a su paso por la Selección argentina, Willington fue parte del plantel que se consagró campeón de Copa de las Naciones de 1964, aunque su paso en la Albiceleste fue más discreto.