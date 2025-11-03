El curioso pedido de San Martín de San Juan a la AFA tras el empate con Godoy Cruz

Es por eso que en diálogo con el programa Paso a Paso que se emite por TyC Sports el ex mediocampista de Racing y Boca detalló: "Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol. En este torneo San Martín de San Juan está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título".

"Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también", solicitó Diego el Pulpo González.

El Pulpo González y el pedido de San Martín de San Juan para la #LigaProfesional: "SI ESTAMOS ENTRE LOS OCHO, QUE NOS PERMITAN COMPETIR POR ESE TÍTULO".





Además, explicó que es su sentir y el del todo el plantel: "Ese es el pensamiento que tenemos, que si estamos entre los ocho nos permitan poder competir por ese título".

La situación del conjunto sanjuanino es complicada porque está peleando el descenso en los dos frentes: tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual (en esa clasificación tiene 27 puntos, la misma cantidad que el Tiburón).

Embed "ME ESTOY ANIMANDO A SOÑAR DE PODER SEGUIR JUGANDO EL AÑO QUE VIENE"





Por lo que tendrá que vencer a Aldosivi así evitar descender por la primera de esas clasificaciones y sumar puntos para superar a Godoy Cruz (28), Newell's (30), Sarmiento (30) y Talleres (30). Apenas un punto por encima se ubica Banfield y Atlético Tucumán (ambos con 31).

Tabla anual San Martín de San Juan está complicado en las dos tablas del descenso.

Por su lado, Leandro Romagnoli declaró luego del Clásico de Cuyo: "La peleamos, la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final. Lo importante es que lleguemos al último partido con la expectativa de dejar a San Martín de San Juan en Primera".

¿Qué le queda a San Martín de San Juan y a Godoy Cruz en el Torneo Clausura?

La primera etapa del Torneo Clausura está pronto a finalizar y solo quedan dos fechas donde se decidirá qué equipos disputarán los playoffs, pero en la parte baja de la tabla van a decidirse los descensos.

Los más complicados son Aldosivi y San Martín de San Juan ya que protagonizan ambas tablas rojas; pero Godoy Cruz también aparece en la tabla anual, con posibilidades preocupantes de perder la categoría.

Esto es lo que le queda al Tiburón, al Verdinegro y al Tomba:

Fecha 15:

San Martín de San Juan - Lanús.

- Lanús. Banfield - Aldosivi.

Atlético Tucumán - Godoy Cruz.

Fecha 16: