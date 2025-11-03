Inicio Ovación Fútbol San Martín de San Juan
"De corazón"

El curioso pedido de San Martín de San Juan a la AFA tras el empate con Godoy Cruz

Ex jugador de Boca y de Racing y actual mediocampista de San Martín de San Juan le realizó un insólito perdido a la AFA

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
San Martín de San Juan está peleando los dos frentes del descenso.

Foto: Axel Lloret/UNO

San Martín de San Juan apenas pudo rescatar un punto frente a Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte y su lucha por la permanencia está que arde; por otro lado, están séptimos en el Grupo B con 14 puntos, por lo que podrían clasificar a los playoffs y luchar por el título.

Sin embargo, el reglamento de la AFA detalla que los equipos que pierdan la categoría no pueden clasificar a la etapa decisiva del torneo, por lo tanto, en caso de descender el conjunto sanjuanino deberá ceder su lugar. Actualmente estaría clasificando Gimnasia y Esgrima ya que están ubicados novenos con 16 puntos.

Pulpo González
El Pulpo González hizo un pedido en representación de San Martín de San Juan.

El curioso pedido de San Martín de San Juan a la AFA tras el empate con Godoy Cruz

Diego González le puso cara a una solicitud curiosa hacia la Asociación del Fútbol Argentino ya que le pidió que le permita a San Martín de San Juan jugar los playoffs del Torneo Clausura porque, por el momento, está clasificando en la octava posición del Grupo B. No obstante, no podrá disputarlos si desciende por promedio o por tabla anual.

Es por eso que en diálogo con el programa Paso a Paso que se emite por TyC Sports el ex mediocampista de Racing y Boca detalló: "Pedirle encarecidamente y de todo corazón a toda la gente que organiza el fútbol. En este torneo San Martín de San Juan está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse dentro de los ocho y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título".

"Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también", solicitó Diego el Pulpo González.

Además, explicó que es su sentir y el del todo el plantel: "Ese es el pensamiento que tenemos, que si estamos entre los ocho nos permitan poder competir por ese título".

La situación del conjunto sanjuanino es complicada porque está peleando el descenso en los dos frentes: tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual (en esa clasificación tiene 27 puntos, la misma cantidad que el Tiburón).

Por lo que tendrá que vencer a Aldosivi así evitar descender por la primera de esas clasificaciones y sumar puntos para superar a Godoy Cruz (28), Newell's (30), Sarmiento (30) y Talleres (30). Apenas un punto por encima se ubica Banfield y Atlético Tucumán (ambos con 31).

Tabla anual
San Martín de San Juan está complicado en las dos tablas del descenso.

Por su lado, Leandro Romagnoli declaró luego del Clásico de Cuyo: "La peleamos, la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final. Lo importante es que lleguemos al último partido con la expectativa de dejar a San Martín de San Juan en Primera".

¿Qué le queda a San Martín de San Juan y a Godoy Cruz en el Torneo Clausura?

La primera etapa del Torneo Clausura está pronto a finalizar y solo quedan dos fechas donde se decidirá qué equipos disputarán los playoffs, pero en la parte baja de la tabla van a decidirse los descensos.

Los más complicados son Aldosivi y San Martín de San Juan ya que protagonizan ambas tablas rojas; pero Godoy Cruz también aparece en la tabla anual, con posibilidades preocupantes de perder la categoría.

Esto es lo que le queda al Tiburón, al Verdinegro y al Tomba:

Fecha 15:

  • San Martín de San Juan - Lanús.
  • Banfield - Aldosivi.
  • Atlético Tucumán - Godoy Cruz.

Fecha 16:

  • Aldosivi - San Martín de San Juan.
  • Godoy Cruz - Deportivo Riestra.

