El mensaje de Agustín Valverde para el hincha de Godoy Cruz tras el empate ante San Martín de San Juan

Godoy Cruz igualó ante San Martín de San Juan y desperdició una chance clara para despegarse de la zona de descenso

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Agustín Valverde envió un mensaje a los hinchas de Godoy Cruz. 

El clásico de Cuyo repartió puntos en el Feliciano Gambarte y Godoy Cruz dejó pasar una chance clara de escaparse de la zona roja de descenso en la Tabla Anual. Si bien el Tomba depende de sí mismo -hoy el descendido sería San Martín de San Juan- una victoria en casa le hubiera permitido despegarse de la parte baja de la tabla donde solo un punto lo distancia del Verdinegro y Aldosivi, los últimos dos equipos del escalafón.

Luego del empate, que volvió a ser un puñal para Godoy Cruz que aún sigue sin poder ganar en su estadio, Agustín Valverde dejó sus sensaciones del encuentro ante San Martín de San Juan. "Tenemos mucha bronca, creo que las chances las tuvimos, propusimos desde el principio hasta el final. Tuvimos las llegadas y no pudimos concretarlas. Necesitamos los tres puntos y tenemos que meterla. Ellos no propusieron nada, vinieron a buscar el empate".

godoy cruz san martín san juan
Godoy Cruz empató ante San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte.

El cotejo ante el Verdinegro tuvo un gol, el de Agustín Auzmendi, pero fue anulado a instancias del VAR por offside de Santino Andino. Al respecto, Valverde se lamentó: "Una lástima el gol anulado a Auzmendi, me dijeron que fue muy finito el offside".

El mensaje de Agustín Valverde para el hincha de Godoy Cruz y lo que sigue para el Tomba

Sobre el final del encuentro, los simpatizantes de Godoy Cruz hicieron sentir su malestar por el difícil momento que atraviesa el equipo en la competencia de Primera División. Sobre los cantos de la gente, Agustín Valverde decidió enviar un mensaje de tranquilidad. "Es entendible, yo lo vivo también como hincha y les digo que se queden tranquilos que, de parte nuestra, vamos a conseguir lo que nos merecemos".

En ese sentido, el mediocampista se refirió al grupo que integra con los chicos de la cantera del club, como una parte del plantel que juega este tipo de partidos de una manera especial. "Los chicos de la casa hemos jugado ya algunos de estos partidos y siempre queremos jugarlos".

Por otra parte, Valverde hizo alusión a su rol en el campo de juego, donde Omar Asad lo ubicó de lateral por la dereca en lugar de posicionarlo más adelantado, en la colocación de 8 donde él es natural. "Me sentí bien, es una posición donde puedo jugar y, si el técnico me lo pide, no tengo ningún problema"

Godoy Cruz se medirá ante Atlético Tucumán el próximo domingo desde las 21.30. Allí, el Tomba tendrá una nueva oportunidad de sumar de a tres y salirse de la asfixia de la parte baja de la tabla sin mirar otros resultados. "Dependemos de nosotros mismos hasta ahora así que nos quedamos con eso", cerró Agustín Valverde.

