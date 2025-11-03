El mensaje de Agustín Valverde para el hincha de Godoy Cruz tras el empate ante San Martín de San Juan

El mensaje de Agustín Valverde para el hincha de Godoy Cruz y lo que sigue para el Tomba

Sobre el final del encuentro, los simpatizantes de Godoy Cruz hicieron sentir su malestar por el difícil momento que atraviesa el equipo en la competencia de Primera División. Sobre los cantos de la gente, Agustín Valverde decidió enviar un mensaje de tranquilidad. "Es entendible, yo lo vivo también como hincha y les digo que se queden tranquilos que, de parte nuestra, vamos a conseguir lo que nos merecemos".

En ese sentido, el mediocampista se refirió al grupo que integra con los chicos de la cantera del club, como una parte del plantel que juega este tipo de partidos de una manera especial. "Los chicos de la casa hemos jugado ya algunos de estos partidos y siempre queremos jugarlos".

Embed - El mensaje de Agustín Valverde para el hincha de Godoy Cruz tras empatar con San Martín de San Juan

Por otra parte, Valverde hizo alusión a su rol en el campo de juego, donde Omar Asad lo ubicó de lateral por la dereca en lugar de posicionarlo más adelantado, en la colocación de 8 donde él es natural. "Me sentí bien, es una posición donde puedo jugar y, si el técnico me lo pide, no tengo ningún problema"

Godoy Cruz se medirá ante Atlético Tucumán el próximo domingo desde las 21.30. Allí, el Tomba tendrá una nueva oportunidad de sumar de a tres y salirse de la asfixia de la parte baja de la tabla sin mirar otros resultados. "Dependemos de nosotros mismos hasta ahora así que nos quedamos con eso", cerró Agustín Valverde.