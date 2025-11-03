Los requisitos para votar por una jugadora o un jugador era que debían ser juzgados por su desempeño entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, además de haber jugado en al menos 30 partidos oficiales.

Lionel Messi Lionel Messi quedó fuera del ranking.

El 11 ideal de 2025 de FIFPro: sin Messi, pero con varias sorpresas en el ranking

El número 10 de la Selección argentina quedó fuera del corte final, aunque quedó cerca del ranking para estar entre los mejores 11.