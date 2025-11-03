Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Sin futbolistas sudamericanos

El 11 ideal de 2025 de FIFPro: sin Messi, pero con varias sorpresas en el ranking

El rankig es votado por más de 26 mil futbolistas profesionales y en esta edición dejaron afuera a Lionel Messi y a los deportistas sudamericanos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Entre los más votados no figura Lionel Messi.

Entre los más votados no figura Lionel Messi.

FIFPRO convocó a 26.000 futbolistas profesionales de 68 países de todo el mundo para elegir a los mejores jugadores y conformar el 11 ideal de 2025, en una votación en la que no participan periodistas, entrenadores ni hinchas. Con diez debutantes entre las ramas masculina y femenina, Lionel Messi quedó fuera del equipo ideal.

Los requisitos para votar por una jugadora o un jugador era que debían ser juzgados por su desempeño entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, además de haber jugado en al menos 30 partidos oficiales.

Lionel Messi
Lionel Messi qued&oacute; fuera del ranking.

Lionel Messi quedó fuera del ranking.

El 11 ideal de 2025 de FIFPro: sin Messi, pero con varias sorpresas en el ranking

El número 10 de la Selección argentina quedó fuera del corte final, aunque quedó cerca del ranking para estar entre los mejores 11.

Para votar cada jugador debía seleccionar a tres futbolistas de las cuatro posiciones: arquero, defensor, mediocampista y delantero; de esta manera quedó seleccionado un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros.

El undécimo puesto era para el jugador de campo mejor clasificado en el ranking general. El jugador más votado fue Lamine Yamal quien recibió 10.167 votos de unos 20.000 futbolistas.

De esta manera los equipos quedaban compuestos por 11 jugadores, tanto el masculino como el femenino.

El FIFPRO World 11 Femenino 2025

Mejoras jugadoras
Votaron a las mejoras jugadoras del mundo.

Votaron a las mejoras jugadoras del mundo.

Arquera

  • Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).

Defensas

  • Ona Batlle (Barcelona, España).
  • Millie Bright (Chelsea, Inglaterra).
  • Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).
  • Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).

Centrocampistas

  • Aitana Bonmatí (Barcelona, España).
  • Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos).
  • Alexia Putellas (Barcelona, España).

Delanteras

  • Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia).
  • Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra).
  • Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).

El FIFPRO World 11 Masculino 2025 sin Lionel Messi

Arquero

  • Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain, Francia / Manchester City, Italia).

Defensas

  • Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos).
  • Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos).
  • Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).

Mediocampistas

  • Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra).
  • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
  • Pedri (Barcelona, España).
  • Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).
Mejores jugadores
Entre los mejores jugadores del mundo no est&aacute; Lionel Messi.

Entre los mejores jugadores del mundo no está Lionel Messi.

Delanteros

  • Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia).
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas