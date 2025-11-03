FIFPRO convocó a 26.000 futbolistas profesionales de 68 países de todo el mundo para elegir a los mejores jugadores y conformar el 11 ideal de 2025, en una votación en la que no participan periodistas, entrenadores ni hinchas. Con diez debutantes entre las ramas masculina y femenina, Lionel Messi quedó fuera del equipo ideal.
Los requisitos para votar por una jugadora o un jugador era que debían ser juzgados por su desempeño entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, además de haber jugado en al menos 30 partidos oficiales.
El 11 ideal de 2025 de FIFPro: sin Messi, pero con varias sorpresas en el ranking
El número 10 de la Selección argentina quedó fuera del corte final, aunque quedó cerca del ranking para estar entre los mejores 11.
Para votar cada jugador debía seleccionar a tres futbolistas de las cuatro posiciones: arquero, defensor, mediocampista y delantero; de esta manera quedó seleccionado un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros.