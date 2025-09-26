En las últimas horas, a través de su cuenta oficial, los organizadores del evento (la revista francesa France Football) dieron a conocer los votos que recibió cada uno de los candidatos.

Cómo quedó la votación del Balón de Oro

El Balón de Oro se entregó según la votación de un jurado que estuvo compuesto por un periodista de cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA.

Los mencionados anteriormente eligieron a diez futbolistas y le dieron un puntaje a cada uno de ellos: 15 puntos al primero, 12 al segundo, 10 al tercero, 8 al cuarto, 7 al quinto, 5 al sexto, 4 al séptimo, 3 al octavo, 2 al noveno y 1 al décimo.

En este contexto, a través de las redes sociales sociales, la cuenta oficial del Balón de Oro reveló cuántos puntos recibieron los candidatos al galardó.

El ganador fue Ousmane Dembélé, figura del París Saint Germain, que cosechó un total de 1380 votos por parte de los periodistas.

Por su parte, con una diferencia de 1.059 unidades, Yamal se quedó con el segundo puesto. Cabe resaltar que por segundo año consecutivo la estrella del Barcelona fue reconocido con el Trofeo Kopa al mejor Sub 21 del mundo.

Así quedó el top 10 del Balón de Oro