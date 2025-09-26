Está todo listo para que este sábado 27 Marista juegue en su cancha con el Jockey de Córdoba la gran final del Torneo del Interior A que organiza la UAR.
El encuentro en la Carodilla se iniciará a las 15.30, con el arbitraje de Pablo De Luca (hijo) y TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Agustín Gómez y Augusto Cugnini, capitanes de los Curas y los Hípicos, posaron con el trofeo y dejaron en claro lo que significa este partido para ambos clubes que ya se enfrentaron en esta instancia y fue en 1998, en la primera edición, con victoria de los cordobeses por 25 a 12.
Marista volvió a jugar la final en 2019 y perdió con GER, en Rosario, pero ahora será local ante un rival que ostenta los títulos de 1998 y 99, además de haber caído en la final del año pasado contra Tucumán Lawn Tennis.
Jockey buscará su tercera corona y la novena para el rugby cordobés en 18 ediciones, mientras que Marista quiere darle al rugby de Mendoza su primera corona en esta competencia.
Marista
Semifinal
Cuartos de final
Fase de grupos
Jockey Club Córdoba
Semifinal
Cuartos de final
Fase de grupos
*En tiempo suplementario.
Marista: Maximiliano Montilla, Alejandro Pronce y Marcos Porro; Agustín Goncalves y Agustín Sarelli; Tomás Gómez, Agustín Gómez (c) y Telmo Fernández; Lucca Filizzola y Bautista Filizzola; Lucas Bartolini, Santiago Dora, Alejo Videla, Matías Colomer y Julián Hernández: Entrenador: Daniel Rocuzzo.
Jockey: Agustín Peralta, Leandro Nassiff y Francisco Etchegorry; Lautaro Ramírez y Santiago Toya; Augusto Cugnini (c), Gonzalo Maldonado y Patricio Molina; Nicolás Viola y Facundo Rodríguez; Jerónimo Carballo, Julio Deheza, Leonardo Gea Salim, Manuel Carrara y Julián Viola. Entrenador: Javier Fiori.
Árbitro: Pablo De Luca (URBA)
Cancha: Marista RC
Hora: 15.30
TV: ESPN y Disney Plus.