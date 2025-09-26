Agustín Gómez y Augusto Cugnini, capitanes de los Curas y los Hípicos, posaron con el trofeo y dejaron en claro lo que significa este partido para ambos clubes que ya se enfrentaron en esta instancia y fue en 1998, en la primera edición, con victoria de los cordobeses por 25 a 12.

Marista volvió a jugar la final en 2019 y perdió con GER, en Rosario, pero ahora será local ante un rival que ostenta los títulos de 1998 y 99, además de haber caído en la final del año pasado contra Tucumán Lawn Tennis.

Jockey buscará su tercera corona y la novena para el rugby cordobés en 18 ediciones, mientras que Marista quiere darle al rugby de Mendoza su primera corona en esta competencia.

Las campañas de Marista y Jockey de Córdoba en el TDI A 2025

Marista

Semifinal

33-24 vs. Estudiantes de Paraná

Cuartos de final

26-3 vs. Tala RC

Fase de grupos

33-19 vs. Tucumán Lawn Tennis (V)

57-10 vs Gimnasia y Esgrima de Rosario (L)

34-31 vs. Palermo Bajo (L)

31-27 vs. Palermo Bajo (V)

16-23 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (V)

41-38 vs. Tucumán Lawn Tennis (L)

Jockey Club Córdoba

Semifinal

41-27 vs. Duendes (L) *

Cuartos de final

15-3 vs. Córdoba Athletic (V)

Fase de grupos

19-22 vs. Los Tordos (L)

41-15 vs. Estudiantes de Paraná (V)

30-29 vs. Santa Fe RC (V)

47-7 vs. Santa Fe RC (L)

20-27 vs. Estudiantes de Paraná (L)

29-22 vs. Los Tordos (V)

*En tiempo suplementario.

Probables formaciones

Marista: Maximiliano Montilla, Alejandro Pronce y Marcos Porro; Agustín Goncalves y Agustín Sarelli; Tomás Gómez, Agustín Gómez (c) y Telmo Fernández; Lucca Filizzola y Bautista Filizzola; Lucas Bartolini, Santiago Dora, Alejo Videla, Matías Colomer y Julián Hernández: Entrenador: Daniel Rocuzzo.

Jockey: Agustín Peralta, Leandro Nassiff y Francisco Etchegorry; Lautaro Ramírez y Santiago Toya; Augusto Cugnini (c), Gonzalo Maldonado y Patricio Molina; Nicolás Viola y Facundo Rodríguez; Jerónimo Carballo, Julio Deheza, Leonardo Gea Salim, Manuel Carrara y Julián Viola. Entrenador: Javier Fiori.

Árbitro: Pablo De Luca (URBA)

Cancha: Marista RC

Hora: 15.30

TV: ESPN y Disney Plus.