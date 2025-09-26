Copa Libertadores: cómo quedaron los cruces de semifinales tras la eliminación de Estudiantes y River

La ida había sido derrota del Pincha por 2 a 1 en La Plata, y la vuelta fue victoria del equipo de Eduardo Domínguez por 1 a 0, forzando la serie a concluirse desde los doce pasos. Finalmente el boleto hacia semifinales de la Copa Libertadores quedó en manos del Flamengo.

En la otra llave aparece Palmeiras, también un gigante sudamericano, que viene de dejar afuera al River de Marcelo Gallardo en una aplastante definición en Brasil que culminó con un global 5 a 2 luego de las victorias del Verdao por 2 a 1 en el Monumental, y por 3 a 1 en San Pablo.

Frente al elenco carioca estará Liga de Quito. El elenco ecuatoriano eliminó a San Pablo con gran autoridad luego de la imponerse 2 a 0 lograda en la ida y lograr el triunfo por 1 a 0 en la vuelta en Brasil.

River cabizbajo River se despidió de la Libertadores luego de caer ante Palmeiras.

Cuándo serán los cruces por semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ida semifinales

Flamengo vs. Racing - Maracaná - 21 de octubre (por definirse)

Liga de Quito vs. Palmeiras - Estadio Rodrigo Paz Delgado - 22 de octubre (por definirse)

Vuelta semifinales

Racing vs. Flamengo - Cilindro de Avellaneda - 28 de octubre (por definirse)

Palmeiras vs. Liga de Quito - Allianz Parque - 29 de octubre (por definirse)