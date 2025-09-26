Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Copa Libertadores: cómo quedaron los cruces de semifinales tras la eliminación de Estudiantes y River

La Copa Libertadores ya tiene a los cuatro equipos que buscarán un lugar en la gran final del torneo.

Carolina Quiroga
Los cruces de las semifinales de la Copa Libertadores se definieron luego de la derrota de Estudiantes de La Plata. 

La Copa Libertadores se acerca a una apasionante definición y, luego de la eliminación de Estudiantes de La Plata ante Flamengo, quedaron conformados los cruces de semifinales del mejor torneo por equipos del continente.

El primero en meterse entre los cuatro mejores fue Racing, el único argentino que queda en carrera. El conjunto de Gustavo Costas venció a Vélez es una áspera serie que concluyó 2 a 0 en el global, luego del triunfo de la Academia por 1 a 0 tanto en Liniers, en la ida, como en Avellaneda, en la vuelta. Racing se medirá ante el potente Flamengo, campeón por última vez en 2022, que dejó afuera a Estudiantes de La Plata luego de una ardua batalla que se resolvió por penales en Brasil y tuvo como estrella al ex arquero de Boca, Agustín Rossi.

Estudiantes qued&oacute; eliminado de la Copa Libertadores en manos de Flamengo.&nbsp;

La ida había sido derrota del Pincha por 2 a 1 en La Plata, y la vuelta fue victoria del equipo de Eduardo Domínguez por 1 a 0, forzando la serie a concluirse desde los doce pasos. Finalmente el boleto hacia semifinales de la Copa Libertadores quedó en manos del Flamengo.

En la otra llave aparece Palmeiras, también un gigante sudamericano, que viene de dejar afuera al River de Marcelo Gallardo en una aplastante definición en Brasil que culminó con un global 5 a 2 luego de las victorias del Verdao por 2 a 1 en el Monumental, y por 3 a 1 en San Pablo.

Frente al elenco carioca estará Liga de Quito. El elenco ecuatoriano eliminó a San Pablo con gran autoridad luego de la imponerse 2 a 0 lograda en la ida y lograr el triunfo por 1 a 0 en la vuelta en Brasil.

River se despidi&oacute; de la Libertadores luego de caer ante Palmeiras.&nbsp;

Cuándo serán los cruces por semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ida semifinales

Flamengo vs. Racing - Maracaná - 21 de octubre (por definirse)

Liga de Quito vs. Palmeiras - Estadio Rodrigo Paz Delgado - 22 de octubre (por definirse)

Vuelta semifinales

Racing vs. Flamengo - Cilindro de Avellaneda - 28 de octubre (por definirse)

Palmeiras vs. Liga de Quito - Allianz Parque - 29 de octubre (por definirse)

