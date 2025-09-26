El gobierno de Javier Milei confirmó una compensación económica para jubilados en octubre

ANSES confirmó el pago de una compensación económica a millones de jubilados

La compensación económica a millones de jubilados, ordenada por el gobierno de Javier Milei, tiene como fin que estos no pierdan poder adquisitivo, según se explica en la resolución de ANSES.

Asimismo, se estableció que este pago extra que pagará ANSES se mantendrá en los meses de noviembre y diciembre y que en todos los casos será de $70.000.

Esa suma irá destinada a aquellos jubilados que cobran la mínima, en tanto otros van a cobrar un proporcional de esa suma, para que todos cobren una suma cercana a los $400.000.

anses, jubilados (12)

ANSES: cuánto van a cobrar los jubilados en octubre

Desde ANSES explicaron que con el aumento del 1,88% que tendrán los jubilados en octubre, también se pagará el bono de $70.000 a jubilados, por lo que en octubre cobrarán los siguientes haberes:

Jubilados que cobran la mínima: $ 326.298,38. También reciben bono de $ 70.000.

Jubilados que cobran la máxima: $ 2.195.679,22.

Esto significa que ningún jubilado cobrará menos de $396.398,38 en octubre. En tanto, aquellos que cobren entre este monto y la mínima, van a recibir un proporcional que les permita llegar a ese piso.

anses, jubilados (28)

Cambios en las fechas de pago de ANSES en octubre

Con la confirmación de que el feriado del 12 de octubre, por el Día de la Raza, se pasa al viernes 10 de octubre, ANSES deberá modificar el calendario de pago a jubilados.

Esto se debe a que el viernes 10 iba a haber actividad normal en ANSES y en los bancos, pero al ser feriado, muchos jubilados no podrán cobrar, por lo que se deberán modificar las fechas, las que se confirmarán a inicios de la semana que viene.