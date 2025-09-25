ANSES: de cuánto será el bono para los que cobran la jubilación mínima en octubre

ANSES: calendario de pago para octubre con una importante novedad

Desde inicios del 2025 que jubilados y pensionados, saben las fechas de pago que regirá la acreditación de haberes en cada mes del año. A pesar de esto, ANSES aún no lo hace oficial, ya que podría cambiar como consecuencia de un cambio de día en la fecha de un feriado.

De acuerdo al calendario de feriados nacionales, en octubre se celebra el Día de la Raza el día 12. A través del Boletín Nacional, el gobierno de Javier Milei dio a conocer que se trasladará al viernes 10 de octubre, medida que afecta directamente a ANSES por el pago a jubilados que cobran la jubilación mínima.

El calendario de pago compartido por ANSES para el pago de jubilados en octubre, a falta de definición de lo que ocurra con el feriado, es el siguiente:

Jubilación mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 8 de octubre de 2025

Documentos terminados en 1, a partir del día 9 de octubre de 2025

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de octubre de 2025

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de octubre de 2025

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de octubre de 2025

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de octubre de 2025

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de octubre de 2025

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de octubre de 2025

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de octubre de 2025

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de octubre de 2025

Beneficios-ANSES-jubilados-pensionados-septiembre El calendario de pago de ANSES puede cambiar para los que cobran la jubilación mínima.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de octubre

Bono y aumento de ANSES para jubilados: cuánto cobrará el que recibe la jubilación mínima

El mes de octubre, al igual que en cada uno de los últimos meses, llegará con un aumento en los haberes y un bono para reforzar la mensualidad de los jubilados que cobran la jubilación mínima. Gracias a este mix, este grupo de beneficiarios llegará casi a los 400 mil pesos.

De acuerdo al anuncio del INDEC, la inflación fue del 1.88%, y este indicador se refleja como el próximo aumento de ANSES, para jubilados, pensionados y asignaciones sociales, por igual. Esto también se da en los bonos manejados por el organismo nacional, pero el refuerzo para adultos mayores no se verá afectado, ya que lo acredita Javier Milei.

ANSES, asignacion matrimonio El bono para los que cobran la jubilación mínima se replicaría por lo que resta de los meses del 2025.

En cuanto a este bono confirmado para octubre, será nuevamente de 70 mil pesos para los que cobran la jubilación mínima. No habrá anuncio oficial, pero se espera que se repita por lo que queda del año, manteniendo el mismo monto. Es acreditado por ANSES, ya incorporado en la mensualidad.

Los montos a cobrar por los jubilados de ANSES en octubre serán los siguientes: