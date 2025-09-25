ANSES: de cuánto será el bono para los que cobran la jubilación mínima en octubre

ANSES ya tiene su mirada puesta en el mes de octubre, donde habrá varias novedades importantes, especialmente para los jubilados. Los que reciben la jubilación mínima tiene confirmadas noticias sobre el bono, aumento y calendario de pago.
Una vez más, los que menos cobran recibirán un importante bono por parte de ANSES, con el objetivo de reforzar los haberes que en octubre llegan con un aumento de casi el 2%. Los que cobran la jubilación mínima llegarán casi a los 400 mil pesos gracias a esta medida tomada por el gobierno de Javier Milei.
Desde inicios del 2025 que jubilados y pensionados, saben las fechas de pago que regirá la acreditación de haberes en cada mes del año. A pesar de esto, ANSES aún no lo hace oficial, ya que podría cambiar como consecuencia de un cambio de día en la fecha de un feriado.
De acuerdo al calendario de feriados nacionales, en octubre se celebra el Día de la Raza el día 12. A través del Boletín Nacional, el gobierno de Javier Milei dio a conocer que se trasladará al viernes 10 de octubre, medida que afecta directamente a ANSES por el pago a jubilados que cobran la jubilación mínima.
El calendario de pago compartido por ANSES para el pago de jubilados en octubre, a falta de definición de lo que ocurra con el feriado, es el siguiente:
El mes de octubre, al igual que en cada uno de los últimos meses, llegará con un aumento en los haberes y un bono para reforzar la mensualidad de los jubilados que cobran la jubilación mínima. Gracias a este mix, este grupo de beneficiarios llegará casi a los 400 mil pesos.
De acuerdo al anuncio del INDEC, la inflación fue del 1.88%, y este indicador se refleja como el próximo aumento de ANSES, para jubilados, pensionados y asignaciones sociales, por igual. Esto también se da en los bonos manejados por el organismo nacional, pero el refuerzo para adultos mayores no se verá afectado, ya que lo acredita Javier Milei.
En cuanto a este bono confirmado para octubre, será nuevamente de 70 mil pesos para los que cobran la jubilación mínima. No habrá anuncio oficial, pero se espera que se repita por lo que queda del año, manteniendo el mismo monto. Es acreditado por ANSES, ya incorporado en la mensualidad.
Los montos a cobrar por los jubilados de ANSES en octubre serán los siguientes: