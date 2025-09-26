Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Copa Libertadores

Copa Libertadores: Estudiantes cayó en los penales y Flamengo será el rival de Racing en semis

Estudiantes quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 al perder por penales frente al Flamengo.

Por UNO
Estudiantes estuvo a un paso de ser semifinalista.

El Pincha ganó como local en su cancha 1 a 0, pero como el conjunto carioca había ganado la ida 2 a 1 tuvieron que definir desde el punto penal y allí los visitantes ganaron 4 a 2 para convertirse en los próximos rivales de Racing.

Rossi fue el héroe de Flamengo ante Estudiantes por la Copa Libertadores.

El único gol del encuentro lo convirtió Gastón Benedetti, a los 47', y la serie quedó igualada 2-2, tras la derrota de los dirigidos por Eduardo Domínguez en el duelo de ida.

Ya en los penales Flamengo marcó a través de Jorginho, Luiz Araújo, el colombiano Jorge Carrascal y Leo Pereira, mientras que para Estudiantes convirtieron José Sosa y el colombiano Edwuin Cetré, pero el ex Boca Agustín Rossi detuvo los remates de Benedetti y Santiago Ascacíbar.

Las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Flamengo será el rival de Racing en una de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y el otro cruce lo protagonizarán Palmeiras y Liga de Quito.

El Verdao eliminó a River tras ganar los dos partidos de la serie (2-1 y 3-1) y los ecuatorianos eliminaron este jueves a San Pablo tras imponerse 2-0 y 1-0.

Los partidos de ida, en Río de Janeiro y Quito, serán el 22 de octubre y los encuentros de vuelta, en Avellaneda y San Pablo, serán el 29 de octubre.

