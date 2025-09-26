Copa Libertadores: Estudiantes cayó en los penales y Flamengo será el rival de Racing en semis

El único gol del encuentro lo convirtió Gastón Benedetti, a los 47', y la serie quedó igualada 2-2, tras la derrota de los dirigidos por Eduardo Domínguez en el duelo de ida.

Embed - GOL | ESTUDIANTES vs. FLAMENGO | CUARTOS DE FINAL | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

Ya en los penales Flamengo marcó a través de Jorginho, Luiz Araújo, el colombiano Jorge Carrascal y Leo Pereira, mientras que para Estudiantes convirtieron José Sosa y el colombiano Edwuin Cetré, pero el ex Boca Agustín Rossi detuvo los remates de Benedetti y Santiago Ascacíbar.

Embed - TANDA DE PENALES COMPLETA | ESTUDIANTES X FLAMENGO | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

Las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Flamengo será el rival de Racing en una de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y el otro cruce lo protagonizarán Palmeiras y Liga de Quito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1971405682604961878&partner=&hide_thread=false Estudiantes perdió todas las tandas de penales que tuvo en la #Libertadores



São Paulo 2006

Cerro Porteño 2011

Gremio 2018

Flamengo 2025 pic.twitter.com/0NEI7hEzBu — VSports Team (@VSportsTM) September 26, 2025

El Verdao eliminó a River tras ganar los dos partidos de la serie (2-1 y 3-1) y los ecuatorianos eliminaron este jueves a San Pablo tras imponerse 2-0 y 1-0.

Los partidos de ida, en Río de Janeiro y Quito, serán el 22 de octubre y los encuentros de vuelta, en Avellaneda y San Pablo, serán el 29 de octubre.