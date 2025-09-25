Burj Azizi: así se verá el segundo edificio más alto del mundo

Una de las características más destacadas será su hotel de siete estrellas, que incluirá el vestíbulo más alto del mundo, estableciendo un nuevo paradigma en la industria hotelera de lujo. Este espacio promete ofrecer experiencias únicas a huéspedes que buscan el máximo nivel de exclusividad y sofisticación en el corazón de Dubai.

El centro comercial vertical integrado representa otro elemento innovador del diseño, ofreciendo una experiencia de compras completamente nueva que aprovecha la verticalidad del edificio para crear espacios comerciales únicos distribuidos a lo largo de múltiples niveles, con acceso a terrazas y áreas de descanso con vistas espectaculares.

Un increíble observatorio

La corona del Burj Azizi será su observatorio, diseñado para convertirse en el mirador más alto del mundo, superando cualquier plataforma de observación existente. Este espacio ofrecerá vistas de 360 grados de Dubai y sus alrededores, convirtiéndose en una atracción turística imperdible que atraerá visitantes de todo el mundo.

El observatorio no será simplemente una plataforma de visualización, sino un complejo experiencial que incorporará tecnología interactiva, espacios gastronómicos exclusivos y áreas de entretenimiento que aprovecharán al máximo su posición privilegiada en las alturas.

Con finalización prevista para 2028, el Burj Azizi no solo competirá por alturas, sino que establecerá nuevos estándares de integración urbana, sustentabilidad y experiencia del usuario