De cuánto es el sueldo de un encargado de edificio con y sin vivienda incluida

Los encargados de edificio suelen estar en la mira de toda persona que vive en un edificio y paga expensas.
Los encargados de edificio suelen estar en la mira de toda persona que vive en un edificio y paga expensas.
Si bien, la serie de Guillermo Francella puede llegar a ser exagerada, es cierto que el encargado de edificio es centro de quejas de muchos inquilinos, que se preguntan de cuánto es el sueldo que cobran a base de lo que pagan de expensas.
No obstante, incluso con el último aumento, la mayoría de los encargados de edificio no llegan al $1.000.000. ¿Cuánto cobra el encargado de un edificio?
Existen diferentes categorías de encargados, según si tiene vivienda asignada en el edificio o si no la tiene. En ese sentido, estas son las categorías y los sueldos de cada uno:
Los dos últimos aumentos que tuvieron los encargados de edificio fueron con los sueldos de julio y agosto, en donde los incrementos se dieron por debajo de la inflación.
Según el acuerdo firmado por la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), que representa a los trabajadores, y las cámaras del sector empleador, el aumento para los encargados de edificio en julio fue del 1,5%, mientras que en agosto fue del 1,4%.