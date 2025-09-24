De cuánto es el sueldo de un encargado de edificio con y sin vivienda incluida

Aumento-trabajadores-salarios-encargados-de-edificios.jpg

Cuánto cobran los encargados de edificio

Existen diferentes categorías de encargados, según si tiene vivienda asignada en el edificio o si no la tiene. En ese sentido, estas son las categorías y los sueldos de cada uno:

Encargado permanente con vivienda

1° categoría: $843.164.

2° categoría: $808.032.

3° categoría: $772.901.

4° categoría.: $702.637.

Encargado permanente sin vivienda

1° categoría: $991.055.

2° categoría: $949.761.

3° categoría: $908.467.

4° categoría: $825.879.

Ayudante permanente con vivienda

1° categoría: $843.164.

2° categoría: $808.032.

3° categoría: $772.901.

4° categoría: $702.637.

Ayudante permanente sin vivienda

1° categoría: $991.055.

2° categoría: $949.761.

3° categoría: $908.467.

4° categoría.: $825.879.

Ayudante media jornada

1° categoría: $495.528.

2° categoría: $474.881.

3° categoría: $454.234.

4° categoría: $412.940.

Personal asimilado con vivienda

1° categoría: $843.164.

2° categoría: $808.032.

3° categoría: $772.901.

4° categoría: $702.637.

Personal asimilado sin vivienda

1° categoría: $991.055.

2° categoría: $949.761.

3° categoría: $908.467.

4° categoría: $825.879.

De cuánto fueron los últimos aumentos para los encargados de edificio

Los dos últimos aumentos que tuvieron los encargados de edificio fueron con los sueldos de julio y agosto, en donde los incrementos se dieron por debajo de la inflación.

Según el acuerdo firmado por la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), que representa a los trabajadores, y las cámaras del sector empleador, el aumento para los encargados de edificio en julio fue del 1,5%, mientras que en agosto fue del 1,4%.