Se movió otra vez el plazo fijo: cuánto se gana depositando $2.000.000 a 30, 60 y 90 días

En caso de que una, o más personas, quieran invertir $2.000.000 en un depósito a plazo fijo de 30, 60 o 90 días, lo ideal es que revisen en cuáles bancos les conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades, entre ellos el Banco Nación, ofrecen alrededor del 43% de tasa de interés anual, esto rinde invertir $2.000.000 a 30, 60 o 90 días:

Plazo fijo a 30 días: la ganancia es de $70.684,93 (43,00%)

Plazo fijo a 90 días: la ganancia es de $207.123,29 (42,00%)

Plazo fijo Tasas de interés bancos Un plazo fijo en Argentina es una inversión en la que se deposita dinero en un banco durante un período de tiempo determinado, a cambio de recibir una tasa de interés al finalizar ese período.

Vale recordar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cambió el plazo fijo en septiembre: qué bancos pagan más intereses

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Con la decisión que tomaron los bancos sobre el plazo fijo, una de las entidades con mayor porcentaje de interés para los clientes es el Banco Nación con el 43%. Le siguen el ICBC Argentina con el 42,30% y más atrás están el Galicia y el Macro con 41,50%.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: