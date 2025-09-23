Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

Baja el dólar y suben los bonos tras los anuncios del lunes

Este martes los bonos en dólares operan con subas de casi 3% en promedio y baja el riego país. También retrocede el dólar blue y el MEP

El dólar baja mientras se esperan nuevos anuncios.

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $1.365. Los dólares financieros también retroceden y se venden a $1.374 el Contado con Liquidación (CCL) y la $1.368 el MEP.

Los bonos en moneda extranjera operan con subas de casi 3% en promedio. El que más trepa es el Global GE 2038, le sigue el GE 2029, que marca un alza de 4,2% y el GD 2038, que trepa 3,8%.

Expectativa en el mercado tras el anuncio de un posible préstamo de Estados Unidos para oxigenar las arcas argentinas.

Además del rebote de acciones y bonos, que dejan al riesgo país cerca de los 1.000 puntos.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1.788 en las pantallas del Banco Nación.

El dólar blue cotiza a $ 1.400 para la compra y $ 1.425 para la venta en las cuevas de referencia.

De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el informal queda en 6,11 %.

