Baja el dólar y suben los bonos tras los anuncios del lunes

dolar, cotizacion, precio Expectativa en el mercado tras el anuncio de un posible préstamo de Estados Unidos para oxigenar las arcas argentinas. Archivo

Además del rebote de acciones y bonos, que dejan al riesgo país cerca de los 1.000 puntos.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1.788 en las pantallas del Banco Nación.

El dólar blue cotiza a $ 1.400 para la compra y $ 1.425 para la venta en las cuevas de referencia.

De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el informal queda en 6,11 %.