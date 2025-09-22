Milei decidió suspender retenciones a los granos hasta el 31 de octubre para "mejorar la oferta de dólares"

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, cerró el funcionario.

"Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.

Retenciones y mayor oferta en dólares

Pese a que el Gobierno había hecho una reducción parcial y permanente de la alícuota para las exportaciones de granos (retenciones), ahora decidió llevarlas a cero para buscar la liquidación de los cereales que aún están en poder de los productores y así aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario.

banco central, plazo fijo, dolar blue, inflacion.jpg

El gobierno de Javier Milei busca generar con esto una mayor oferta de dólares en medio de la fuerte suba que tuvo la divisa, que luego de tocar el techo de la banda ($ 1475,50 en el mayorista) obligó al Banco Central a vender reservas.

El Banco Central vendió el miércoles U$S 53 millones, el jueves U$S 379 millones y el viernes U$S 678 millones. En tres ruedas gastó casi U$S 1100 millones, parte de los U$S 20.000 millones que el Gobierno dice tener para abastecer de todos los dólares que se le demanden.

La decisión se toma mientras el gobierno intenta cerrar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para lograr algún tipo de asistencia financiera para garantizar los pagos de la deuda que se avecinan en 2026.

Fuentes: Red X, Noticias Argentinas y El Cronista