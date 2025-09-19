Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

Dólar y riesgo país arriba de los 1.500 e intervención récord del Banco Central para frenarlo

Mientras el dólar oficial trepó $15 hasta los $1.515, el blue llegó a $1.520. Con un riesgo país en 1.516 puntos, el Banco Central vendió casi U$S700 millones

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
En medio de la extrema volatilidad que evidencian el dólar y el riesgo país

En medio de la extrema volatilidad que evidencian el dólar y el riesgo país, el presidente Javier Milei habló de la situación en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En medio del raid del dólar oficial y blue, la semana cerró con un riesgo país en 1.516 puntos y en ascenso. Este viernes, el oficial finalizó en $1.515 en el Banco Nación (con un aumento de $15), a tiro del paralelo ($1.520), con otra intervención récord del Banco Central.

Fue el corolario de una semana ardiente, en la que la divisa minorista subió 3% ($40) en las cinco jornadas hábiles. Y también el dólar blue acusó recibo de la agitación.

Así, el Banco Central no sólo empezó a intervenir por primera vez desde el fin del cepo cambiario y estreno de las bandas de flotación, sino que tuvo que hacerlo 3 jornadas consecutivas, la última con un récord de U$S678 millones.

Luis Caputo
Pese a un d&oacute;lar indomable y a que el Banco Central no dej&oacute; de vender reservas para controlarlo, Caputo asegur&oacute; que "va a estar todo bien".

Pese a un dólar indomable y a que el Banco Central no dejó de vender reservas para controlarlo, Caputo aseguró que "va a estar todo bien".

En ese contexto, el dólar mayorista se mantuvo en $1.475,25, apenas $1 por debajo del techo de la banda que determina el momento en que el Banco Central entra en acción con la venta de divisas para intentar calmar las aguas.

Qué pasó con el dólar en los bancos

La preocupación hizo que el mismo día tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, salieran a hablar para dar señales de tranquilidad. Caputo aseguró que venderá "hasta el último dólar" para garantizar la estabilidad.

En tanto, si bien la pizarra del Banco Nación ofreció un dólar minorista de $1.515 para la venta, en los bancos alcanzó al dólar blue. E incluso lo superó, como el caso del Santander, Galicia y Macro ( $1.525) y tocó un máximo de $1.530 en el ICBC.

Pero entre los financieros se concentraron las mayores subas del tipo de cambio.

Mientras el Contado con Liquidación (CCL) subió 1,17% hasta $1.585,80. En tanto que el dólar MEP sumó 2%, para tocar los $1.561,04.

Por su parte, el dólar tarjeta terminó la semana como el más caro en medio de la extrema volatilidad del mercado. Quienes afrontan pagos financiados en dólares tuvieron que desembolsar 1,45% más, o casi $1.983 por dólar, con el 30% de recargo.

Temas relacionados:

Te puede interesar