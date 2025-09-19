Dólar y riesgo país arriba de los 1.500 e intervención récord del Banco Central para frenarlo

Luis Caputo Pese a un dólar indomable y a que el Banco Central no dejó de vender reservas para controlarlo, Caputo aseguró que "va a estar todo bien".

En ese contexto, el dólar mayorista se mantuvo en $1.475,25, apenas $1 por debajo del techo de la banda que determina el momento en que el Banco Central entra en acción con la venta de divisas para intentar calmar las aguas.

Qué pasó con el dólar en los bancos

La preocupación hizo que el mismo día tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, salieran a hablar para dar señales de tranquilidad. Caputo aseguró que venderá "hasta el último dólar" para garantizar la estabilidad.

En tanto, si bien la pizarra del Banco Nación ofreció un dólar minorista de $1.515 para la venta, en los bancos alcanzó al dólar blue. E incluso lo superó, como el caso del Santander, Galicia y Macro ( $1.525) y tocó un máximo de $1.530 en el ICBC.

Pero entre los financieros se concentraron las mayores subas del tipo de cambio.

Mientras el Contado con Liquidación (CCL) subió 1,17% hasta $1.585,80. En tanto que el dólar MEP sumó 2%, para tocar los $1.561,04.

Por su parte, el dólar tarjeta terminó la semana como el más caro en medio de la extrema volatilidad del mercado. Quienes afrontan pagos financiados en dólares tuvieron que desembolsar 1,45% más, o casi $1.983 por dólar, con el 30% de recargo.