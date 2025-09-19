Inicio Economía Dólar
A cuánto arrancará el precio del dólar en cada banco este viernes 19 de septiembre

Los bancos confirmaron cuál será el precio de arranque del dólar en el inicio de este viernes 19 de septiembre, cuando inicien las operaciones cambiarias

Daniel Calivares
Daniel Calivares
Los bancos se preparan para una jornada en la que el precio del dólar puede romper una barrera muy representativa. Por eso, antes de comenzar la jornada del viernes 19 de septiembre, le confirmaron al Banco Central a cuánto se venderá la moneda norteamericana.

En los últimos días, el Banco Central ha tenido que intervenir en el mercado cambiario a través de la venta de dólares para evitar que este subiera demasiado. No obstante, no logró bajar su precio por debajo de la franja superior impuesta por el mismo organismo y este comenzará su venta este viernes a un precio de $1.495 en el Banco Nación, mientras que otras entidades lo tendrán por encima.

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el viernes 19 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este viernes 19 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.495
  • Banco Galicia: $1.500
  • Banco ICBC: $1.505
  • Banco BBVA: $1.500
  • Banco Supervielle: $1.490
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
  • Banco Patagonia: $1.495
  • Banco Hipotecario: $1.500
  • Banco Santander: $1.500
  • Brubank: $1.505
  • Banco Credicoop: $1.490
  • Banco Macro: $1.500
  • Banco Piano: $1.490

Este miércoles, por primera vez se superó la franja superior impuesta por el Banco Central para el dólar. Durante la jornada del jueves, su precio se incrementó y otra vez el Banco Central debió intervenir en el mercado.

El dólar y el dólar blue rompen récords

El precio que ha alcanzado el dólar oficial en las últimas jornadas es el más alto de los últimos años, ya no solo desde que se eliminó el cepo cambiario.

Lo mismo ha pasado con el dólar blue. Hasta este jueves, el precio más alto que había tenido era de $1.500 y lo había conseguido en julio del 2024, pero este jueves 18 de septiembre pasó ese precio y llegó a venderse e $1.515, según un relevamiento hecho en cuevas.

