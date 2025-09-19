A cuánto arrancará el precio del dólar en cada banco este viernes 19 de septiembre

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el viernes 19 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este viernes 19 de septiembre:

Banco Nación: $1.495

Banco Galicia: $1.500

Banco ICBC: $1.505

Banco BBVA: $1.500

Banco Supervielle: $1.490

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.495

Banco Hipotecario: $1.500

Banco Santander: $1.500

Brubank: $1.505

Banco Credicoop: $1.490

Banco Macro: $1.500

Banco Piano: $1.490

Este miércoles, por primera vez se superó la franja superior impuesta por el Banco Central para el dólar. Durante la jornada del jueves, su precio se incrementó y otra vez el Banco Central debió intervenir en el mercado.

dolares, bancos, cotizacion (2).jpg A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación y en los demás bancos

El dólar y el dólar blue rompen récords

El precio que ha alcanzado el dólar oficial en las últimas jornadas es el más alto de los últimos años, ya no solo desde que se eliminó el cepo cambiario.

Lo mismo ha pasado con el dólar blue. Hasta este jueves, el precio más alto que había tenido era de $1.500 y lo había conseguido en julio del 2024, pero este jueves 18 de septiembre pasó ese precio y llegó a venderse e $1.515, según un relevamiento hecho en cuevas.