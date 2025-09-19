Los bancos seducen con el plazo fijo en dólares: cuánto gano con 1.400 dólares en 30 días

Los bancos decidieron seducir con el plazo fijo en dólares y han iniciado una campaña para captar a la mayor cantidad de ahorristas posibles.
No es casual la estrategia de los bancos, ya que esta operación es una de las más populares debido a su simpleza y a la seguridad que le otorga cada uno de los ahorristas.
De hecho, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos lanzaron una campaña de seducción para atraer ahorristas. El método elegido fue aumentar la tasa de interés llevándola, en el caso del Banco Nación, del 0,50% al 2,50% para depósitos en dólares a 30 días.
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
En el caso de que una persona tuviera 1.400 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 2,88 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.