Inicio Economía Dólar
Inversiones

Los bancos seducen con el plazo fijo en dólares: cuánto gano con 1.400 dólares en 30 días

El plazo fijo en dólares es una de las inversiones más seguras que existen para aquellos ahorristas que prefieren la moneda norteamericana

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuánto se puede ganar con 1400 dólares en un plazo ifjo a 30 días

Cuánto se puede ganar con 1400 dólares en un plazo ifjo a 30 días

Los bancos decidieron seducir con el plazo fijo en dólares y han iniciado una campaña para captar a la mayor cantidad de ahorristas posibles.

No es casual la estrategia de los bancos, ya que esta operación es una de las más populares debido a su simpleza y a la seguridad que le otorga cada uno de los ahorristas.

De hecho, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos lanzaron una campaña de seducción para atraer ahorristas. El método elegido fue aumentar la tasa de interés llevándola, en el caso del Banco Nación, del 0,50% al 2,50% para depósitos en dólares a 30 días.

dolares (2)

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:

  • Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad; 0,10% de interés anual a 30 días
Dolares

Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 1.400 dólares

En el caso de que una persona tuviera 1.400 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 2,88 dólares. No obstante, no es la única opción.

Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.

Temas relacionados:

Te puede interesar