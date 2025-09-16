Plazo fijo en dólares: cuánto puedo ganar con 900 dólares en 30 días

No es casual que ese tipo de ahorro y esa inversión sea tan popular entre los habitantes de este país. Por el historial de inflación de Argentina, son muchos los que prefieren refugiar sus ahorros contra la inflación comprando dólares. Al mismo tiempo, el plazo fijo en dólares es una de las inversiones más seguras que ofrece el mercado.

Al mismo tiempo, desde que fuese eliminado el cepo cambiario, los bancos lanzaron una campaña de seducción para atraer ahorristas. El método elegido fue aumentar la tasa de interés llevándola, en el caso del Banco Nación, del 0,50% al 2,50% para depósitos en dólares a 30 días.