Plazo fijo en dólares: cuánto puedo ganar con 900 dólares en 30 días

Entre las inversiones más simples y populares para aquellos que gustan, y pueden, ahorrar en dólares se encuentra el plazo fijo en la moneda norteamericana.
Entre las inversiones más simples y populares para aquellos que gustan, y pueden, ahorrar en dólares se encuentra el plazo fijo en la moneda norteamericana.
No es casual que ese tipo de ahorro y esa inversión sea tan popular entre los habitantes de este país. Por el historial de inflación de Argentina, son muchos los que prefieren refugiar sus ahorros contra la inflación comprando dólares. Al mismo tiempo, el plazo fijo en dólares es una de las inversiones más seguras que ofrece el mercado.
Al mismo tiempo, desde que fuese eliminado el cepo cambiario, los bancos lanzaron una campaña de seducción para atraer ahorristas. El método elegido fue aumentar la tasa de interés llevándola, en el caso del Banco Nación, del 0,50% al 2,50% para depósitos en dólares a 30 días.
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
En el caso de que una persona tuviera 1.000 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 2,05 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.