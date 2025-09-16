A cuánto se venderá el dólar blue este martes 16 de septiembre en las cuevas

A cuánto se venderá el dólar blue este martes 16 de septiembre

Desde las cuevas explicaron que en el inicio de la semana el dólar blue se mantuvo en los mismos niveles en los que cerró la semana pasada.

En otras palabras, tanto en las cuevas virtuales como en las presenciales, el dólar blue se venderá a un precio de $1.455 este martes 16 de septiembre.

El precio del dólar en los bancos más importantes

Como cada día, los bancos confirmaron al Banco Central de la República Argentina el precio al que venderán el dólar este martes 16 de septiembre.

En el inicio de la semana, el dólar minorista pasó la franja superior puesta por el Banco Central, aunque no hubo intervención de la entidad, ya que en el sector mayorista se colocó por debajo.

En tanto, el resto de los bancos tendrá el dólar en los siguientes precios:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.477

Banco BBVA: $1.485

Banco Supervielle: $1.480

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.475

Dolar blue (3) El dólar blue se venderá por debajo del dólar oficial

Se espera que durante toda la semana, el dólar se mantenga en una puja constante alrededor de la franja superior impuesta por el Banco Central, que deberá resolver el momento de intervenir en caso de que supere el techo.