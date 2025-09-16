A cuánto se venderá el dólar blue este martes 16 de septiembre en las cuevas

Las cuevas confirmaron el precio que tendrá el dólar blue este martes 16 de septiembre y confirmaron que su valor será menor al que tendrá el dólar oficial en los bancos, al menos en el inicio de las operaciones bancarias.
Las cuevas confirmaron el precio que tendrá el dólar blue este martes 16 de septiembre y confirmaron que su valor será menor al que tendrá el dólar oficial en los bancos, al menos en el inicio de las operaciones bancarias.
Según confirmaron desde las cuevas, se cree que durante toda la semana el dólar blue se mantendrá por debajo del dólar oficial, que arrancará a un valor de $1.475 en el Banco Nación y a un promedio de $1.479 entre las entidades más importantes.
Desde las cuevas explicaron que en el inicio de la semana el dólar blue se mantuvo en los mismos niveles en los que cerró la semana pasada.
En otras palabras, tanto en las cuevas virtuales como en las presenciales, el dólar blue se venderá a un precio de $1.455 este martes 16 de septiembre.
Como cada día, los bancos confirmaron al Banco Central de la República Argentina el precio al que venderán el dólar este martes 16 de septiembre.
En el inicio de la semana, el dólar minorista pasó la franja superior puesta por el Banco Central, aunque no hubo intervención de la entidad, ya que en el sector mayorista se colocó por debajo.
En tanto, el resto de los bancos tendrá el dólar en los siguientes precios:
Se espera que durante toda la semana, el dólar se mantenga en una puja constante alrededor de la franja superior impuesta por el Banco Central, que deberá resolver el momento de intervenir en caso de que supere el techo.