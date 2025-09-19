Luis Caputo anticipó que venderá "hasta el último dólar" para garantizar la estabilidad

“No tengan ninguna duda de que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene”, marcó el entrevistado.

Luis Caputo-Kristalina Georgieva (1).jpg El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, junto a Kristalina Gueorguíeva, la titular del FMI.

Dólar: máximo esfuerzo a días de las elecciones

“El programa económico está hecho para que los dólares sirvan para defender el techo de la banda. No nos vamos a mover de ahí y vamos a vender hasta el último dólar en ese techo de la banda”, ratificó Luis Caputo a días de las elecciones legislativas que tendrán lugar el 26 de octubre.

En paralelo, el funcionario destacó los logros que -a su criterio- llevó adelante el Ejecutivo, y manifestó que “a pesar de lo ocurrido seguimos con superávit fiscal y primario, el BCRA capitalizado y la inflación sigue estando controlada”.

Pero a la hora de analizar el presente, guardó un párrafo para la oposición, a la que acusó de planear un "ataque político nunca visto en la historia argentina". También le pegó al periodismo "desestabilizador".

Sin embargo, Caputo tuvo tramos optimistas y consideró que el gasto de las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales, recientemente ratificadas por el Congreso, “no van a terminar afectando el equilibrio fiscal”.

“No vamos a volver al pasado. Lo que se ha hecho en estos 100 años, particularmente los últimos 20, en el país no funcionó”, certificó.

Y dijo que en los comicios del 26 La libertad Avanza (LLA) tendrá apoyo masivo: "Lo que hizo (Javier) Milei no se experimentaba desde hace años: por primera vez se hizo un trabajo que no se había hecho en 120 años”, ratificó.

“La gente quiere mantener el rumbo”, enfatizó. “Es comunismo, déficit fiscal con suba de impuestos, inflación del 2% diario; o nosotros”, graficó.

javier milei Javier Milei optó por un discurso más sobrio a pocos días de las elecciones legislativas que tendrán lugar el 26 de octubre. Caputo destacó su gestión. Foto: X Javier Milei

Una semana con el dólar caliente

El dólar, que en la Argentina tiene un peso político importante, estuvo más inquieto que nunca tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones que tuvieron lugar el 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires.

En efecto, el Banco Central (BCRA) tuvo que salir el jueves a vender U$S379 millones de reservas para que la cotización de la divisa norteamericana no se fuera por encima de la banda de flotación que estableció el gobierno en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El miércoles, el BCRA ya había vendido U$S53 millones, en otro intento por frenar la escalada del dólar mayorista.

Actualmente, ese techo de la banda está posicionado en los $1.474,83, mientras que queda en $948,76 para el piso. Paralelamente, tanto acciones como bonos se desplomaron y el riesgo país superó los 1.400, posicionándose en 1.453 puntos básicos, una suba de 24,5% en el día. En suma: son días de turbulencia y hay expectativa sobre el desempeño que tendrá la economía.

Durante la entrevista, el funcionario nacional estuvo acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Además, Felipe Núñez, Federico Furiase (director del BCRA) y Martín Vaughtier, todos parte del equipo económico, se encontraron presentes ya que conducen el programa.