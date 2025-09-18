Javier Milei y Luis Caputo contra los legisladores "disfrazados" y "golpistas"

Luis Caputo: "Quieren voltear al Presidente" Javier Milei

Por su parte el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Congreso Nacional “quiere voltear al Presidente” y que los legisladores opositores “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, señaló Luis Caputo en X en referencia a los ATM para las provincias.

El ministro afirmó que “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

“Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Captura Luis Caputo

El miércoles, en sesión especial el Congreso rechazó los vetos a la ley de financiamiento de universidades y en salud, mientras se realizaban movilizaciones multitudinarias en varias ciudades.

Luis Caputo apunta a la política, mientras el dólar está en el techo de la banda y el Banco Central tuvo que salir a vender divisas para defender el techo de la banda y el Riego País superó los 1.300 lo que puso en alerta a los inversores.

Por su parte el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que “era esperable… Es un Congreso dominado por la oposición, es congruente que voten por la irresponsabilidad que votaron ayer” y añadió en una entrevista en Radio Mitre que “la política lo toma para hacer lo que mejor hacen: demagogia. Parece que quieren que tengamos inflación, que tengamos que imprimir. Quieren aumentos de sueldo por encima de cualquier lógica”.