Inicio Política Javier Milei
Rechazo a los vetos

Javier Milei y Luis Caputo contra los legisladores "disfrazados" y "golpistas"

El Congreso volvió a ser blanco de Javier Milei. Disparó contra los diputados del PRO que no lo apoyaron con el veto al financiamiento de las universidades

Luciano Bertolotti
Por Luciano Bertolotti [email protected]
Luis Caputo y Javier Milei reaccionaron en la redes tras el revés del miércoles en el Congreso.

Luis Caputo y Javier Milei reaccionaron en la redes tras el revés del miércoles en el Congreso.

Javier Milei disparó contra de todos los legisladores que no lo acompañaron, y en especial a aquellos del PRO que se distanciaron del gobierno: "En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los “antikukas” que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina".

Captura de Javier Milei

Luis Caputo: "Quieren voltear al Presidente" Javier Milei

Por su parte el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Congreso Nacional “quiere voltear al Presidente” y que los legisladores opositores “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, señaló Luis Caputo en X en referencia a los ATM para las provincias.

El ministro afirmó que “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

“Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Captura Luis Caputo

El miércoles, en sesión especial el Congreso rechazó los vetos a la ley de financiamiento de universidades y en salud, mientras se realizaban movilizaciones multitudinarias en varias ciudades.

Luis Caputo apunta a la política, mientras el dólar está en el techo de la banda y el Banco Central tuvo que salir a vender divisas para defender el techo de la banda y el Riego País superó los 1.300 lo que puso en alerta a los inversores.

Por su parte el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que “era esperable… Es un Congreso dominado por la oposición, es congruente que voten por la irresponsabilidad que votaron ayer” y añadió en una entrevista en Radio Mitre que “la política lo toma para hacer lo que mejor hacen: demagogia. Parece que quieren que tengamos inflación, que tengamos que imprimir. Quieren aumentos de sueldo por encima de cualquier lógica”.

Temas relacionados:

Te puede interesar