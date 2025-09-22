Malas noticias para los que buscan comprar un auto: de qué se trata

La mala noticia para los que desean cambiar el auto

Con el aumento en el dólar, el mayor impacto se ha visto en los vehículos importados. En la comparación entre agosto y septiembre, los autos que más aumentaron su precio fueron los siguientes:

Chevrolet Onix: 7,5%

Ford Bronco: 6%

Toyota Yaris: 6%

Toyota Corolla: 6%

Ford F-150: 5,8%

Renault Kwid: 5,6%

Renault Logan: 5,6%

Cuánto han aumentado los autos en el año

Más allá del aumento que sufrieron los precios de los autos en septiembre, vale decir que en lo que va del año, su variación ha sido menor a la del dólar y a la de la inflación.

Según los incrementos acumulados desde enero, los precios de los vehículos han tenido un incremento cercano al 20%. De hecho, la idea del sector es mantener valores competitivos para sostener el nivel de ventas, aunque para ello dependen de las tasas de interés, de la situación del dólar y de la inflación, destacaron.

toyota hilux

Se venden menos autos usados

En agosto se registró una caída en la venta de autos usados del 5,05%, según la Cámara de Comercio del Automotor, con respecto al mismo período del año pasado.

No obstante, esta caída no ha modificado el ranking de los vehículos más buscados al momento de la compra de un usado. En ese sentido, el auto más vendido sigue siendo el Volkswagen Gol, seguido de la camioneta Toyota Hilux y los coches Chevrolet Corsa y Classic.