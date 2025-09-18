Cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite al auto

Es indispensable que el motor del auto funcione correctamente para tener una vida útil más prolongada. Y para que eso suceda, es clave saber cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite, algo que no todos tienen claro y deberían saberlo.
Es indispensable que el motor del auto funcione correctamente para tener una vida útil más prolongada. Y para que eso suceda, es clave saber cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite, algo que no todos tienen claro y deberían saberlo.
El auto nos lleva a todos lados y debe gozar de un correcto funcionamiento. Es por eso que los cuidados son esenciales, si es que no se quiere sufrir un dolor de cabeza, a corto y largo plazo.
El aceite del auto tiene que gozar siempre de buena calidad, porque es fundamental a la hora de lubricar todos los componentes dentro del motor que funcionan en sincronía.
Si el aceite no se reemplaza cuando es debido, algunas piezas se pueden romper y desatar graves consecuencias para el vehículo. Si bien cada auto tiene un kilometraje estipulado para el cambio de aceite, existen lapsos estándares generalizados que todo conductor debería saber.
Para hablar con sustento, nada mejor que dirigirse a la experiencia de Car and driver, revista estadounidense de autos qué hace hincapié en un artículo sobre el reemplazo de aditivos, tanto en autos antiguos como nuevos.
Lo primero que hay que saber es que entran varios factores en juego, si se habla de la frecuencia de cambio de aceite en un auto. Ellos son:
Esto es lo que hay que tener en cuenta para saber cada cuánto se le debe cambiar el aceite al motor del: