Cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite al auto

El motor es el corazón del auto y tiene que funcionar bien. Es por eso que conocer cada cuánto se le debe cambiar el aceite al vehículo, es esencial

Miguel Guayama
Miguel Guayama
El cambio del aceite del auto es esencial para alargar la vida útil del motor.

Es indispensable que el motor del auto funcione correctamente para tener una vida útil más prolongada. Y para que eso suceda, es clave saber cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite, algo que no todos tienen claro y deberían saberlo.

El auto nos lleva a todos lados y debe gozar de un correcto funcionamiento. Es por eso que los cuidados son esenciales, si es que no se quiere sufrir un dolor de cabeza, a corto y largo plazo.

El aceite del auto tiene que gozar siempre de buena calidad, porque es fundamental a la hora de lubricar todos los componentes dentro del motor que funcionan en sincronía.

No todos conocen qué tipo de aceite y cada cuánto se le debe cambiar al motor del auto.

Si el aceite no se reemplaza cuando es debido, algunas piezas se pueden romper y desatar graves consecuencias para el vehículo. Si bien cada auto tiene un kilometraje estipulado para el cambio de aceite, existen lapsos estándares generalizados que todo conductor debería saber.

Para hablar con sustento, nada mejor que dirigirse a la experiencia de Car and driver, revista estadounidense de autos qué hace hincapié en un artículo sobre el reemplazo de aditivos, tanto en autos antiguos como nuevos.

El aceite del motor del auto tiene que ser de excelente calidad, para un óptimo funcionamiento de sus componentes.

Auto: cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite al motor

Lo primero que hay que saber es que entran varios factores en juego, si se habla de la frecuencia de cambio de aceite en un auto. Ellos son:

  • Característica del auto.
  • Condiciones de conducción del auto.
  • Hábitos del conductor frente al volante del auto.
El aceite del auto es clave para el correcto funcionamiento del motor, ya que viene siendo el corazón del vehículo.

Esto es lo que hay que tener en cuenta para saber cada cuánto se le debe cambiar el aceite al motor del:

  • En un pasado no muy lejano, las instrucciones más recomendadas por los fabricantes de los autos, indicaban que el cambio de aceite del motor debía realizarse cada 5,000 kilómetros.
  • En la modernidad, con la mejora en los suministros de los autos, el cambio de aceite el motor debe realizarse en intervalos de 10,000 kilómetros. Incluso, en algunos vehículos, el reemplazo del aditivo está bien visto hasta los 15,000 kilómetros.
  • Todo auto que ya supera los 15 años de antigüedad, el cambio de aceite del motor debe realizarse cada 10,000 kilómetros o cada un año, lo que pase primero.
  • Lo que señalan desde la revista especializada y que puede suceder con mucha frecuencia, es que más allá de lo que señale el manual de uso del vehículo, qué es lo que se debería respetar a rajatabla, es la recomendación de algunos comercios como lubricentros o talleres mecánicos, que pueden llegar a alentar el reemplazo del aceite antes de tiempo, mirando de reojo el bolsillo del conductor.

