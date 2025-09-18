Cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite al auto

auto-aceite-motor-vehiculo No todos conocen qué tipo de aceite y cada cuánto se le debe cambiar al motor del auto.

Si el aceite no se reemplaza cuando es debido, algunas piezas se pueden romper y desatar graves consecuencias para el vehículo. Si bien cada auto tiene un kilometraje estipulado para el cambio de aceite, existen lapsos estándares generalizados que todo conductor debería saber.

Para hablar con sustento, nada mejor que dirigirse a la experiencia de Car and driver, revista estadounidense de autos qué hace hincapié en un artículo sobre el reemplazo de aditivos, tanto en autos antiguos como nuevos.

auto-vehiculo-aceito-motor El aceite del motor del auto tiene que ser de excelente calidad, para un óptimo funcionamiento de sus componentes.

Auto: cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite al motor

Lo primero que hay que saber es que entran varios factores en juego, si se habla de la frecuencia de cambio de aceite en un auto. Ellos son:

Característica del auto .

. Condiciones de conducción del auto .

. Hábitos del conductor frente al volante del auto.

auto-motor-aceite El aceite del auto es clave para el correcto funcionamiento del motor, ya que viene siendo el corazón del vehículo.

Esto es lo que hay que tener en cuenta para saber cada cuánto se le debe cambiar el aceite al motor del: