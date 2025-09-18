Dacia transformó a la Duster en pickup, pero su diseño es tan raro que no gusta

duster La Duster, transformada en pickup.

El área de carga recibió un revestimiento con molduras plásticas y un portón reformulado que se abre hacia abajo, imitando el funcionamiento típico de cualquier utilitario mediano. Una ventana pequeña separa la zona de carga del habitáculo, pero el resultado final dista mucho de ser convincente para quienes esperaban una propuesta más audaz.

Las dimensiones de carga resultan francamente limitadas: apenas 1.050 mm de longitud máxima, 1.000 mm de ancho y una capacidad de 430 kg. Cuatro ganchos permiten sujetar objetos, pero el espacio total queda muy por debajo de lo que ofrece cualquier pickup tradicional del mercado.

Dacia mantuvo las dimensiones exteriores del SUV original: 4.345 mm de largo, 1.813 mm de ancho y 1.656 mm de altura, con un despeje al suelo de 224 mm. Esta decisión práctica evitó modificaciones estructurales profundas, pero también limitó las posibilidades de crear un vehículo verdaderamente funcional como utilitario.

La propuesta mecánica mantiene la esencia del SUV

duster caja ¿Qué podemos cargar? Aparentemente, no mucho, ya que el espacio de caja de la Duster pickup es limitado.

Bajo el capot, esta Duster convertida en pickup conserva las opciones de motorización del modelo convencional. Los compradores europeos podrán elegir entre una versión híbrida ligera con tracción integral de 130 CV y otra completamente híbrida de 140 CV con tracción delantera.

Los precios arrancan en 26.000 euros (aproximadamente 30.800 dólares), una cifra considerablemente superior a los 17.200 euros que cuesta la Duster base en el mismo mercado. Esta diferencia de precio plantea serias dudas sobre la viabilidad comercial del nuevo modelo, especialmente considerando sus limitaciones prácticas.

Mientras tanto, Renault trabaja en el desarrollo de una pickup completamente nueva para la región, que se fabricará en Santa Isabel sobre la plataforma RGMP. Esta arquitectura ya se utiliza en el Kardian y próximamente en el Boreal, un SUV mediano que llegará al mercado brasileño a fin de año.

Características principales de la Duster pickup