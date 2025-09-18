Manuel Palma tiene mucha autoridad cuando habla sobre el mercado automotor.

Manuel Palma habla con la seguridad que dan 44 años en el negocio automotriz. Este empresario cordobés tiene una predicción que suena a sentencia: "A partir de 2030 los autos de combustión serán residuales".

Palma llegó a Valencia en 1980 para hacer el servicio militar. Trabajaba como mecánico cuando descubrió que comprar y vender vehículos eléctricos podía ser un negocio. En sus mejores épocas comercializó 7.000 unidades anuales desde sus 12 concesionarios.

El empresario que cree que el mercado cambió para siempre

Antes el mercado se repartía entre seis marcas. Hoy ese número creció hasta 50. "Para mantener la estructura de antes necesitaría absorber muchísimas marcas, con un riesgo altísimo", explica el empresario que decidió arrendar sus instalaciones al Grupo Marcos en 2024.

Su predicción surge del análisis de las tendencias del mercado. Palma está convencido de que los fabricantes que no apuesten por la electricidad van a desaparecer. Pone dos condiciones: precio accesible y mayor autonomía.

"No tiene sentido que un vehículo eléctrico sea más caro que uno de combustión cuando su mecánica es más sencilla", sostiene. La autonomía debería alcanzar los 800 o 1.000 kilómetros para competir de verdad con los autos tradicionales.

En cinco años los vehículos eléctricos van a alcanzar esas cifras y el cambio será imparable. "Todos los fabricantes están destinando la inversión a esta tecnología. El que siga apostando por la combustión quedará fuera del mercado", advierte el empresario.

Europa perdió la carrera eléctrica

Palma observa la transformación industrial europea con preocupación. "Nos hemos pegado un tiro en el pie", lamenta. Europa era líder en motores de combustión, pero cuando saltó al vehículo eléctrico, los mejores resultaron ser los chinos.

El empresario cuestiona la fiscalidad actual: "No puede ser que un Porsche de gasolina pague el mismo IVA que un eléctrico. Hay que incentivar de verdad la transición". Su predicción incluye cambios en las políticas públicas para acelerar la adopción de vehículos eléctricos.

A los 66 años, Manuel Palma lo tiene claro: su próximo auto será eléctrico. "El vehículo eléctrico es fantástico: no contamina, no hace ruido y es sencillo de fabricar. Solo falta que sea accesible y que la autonomía dé el salto", concluye.

