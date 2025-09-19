Así sería la nueva versión del Rambler: el modelo 2025 del histórico auto IKA

El modelo 2025 de la Rambler IKA

Este auto conserva la icónica silueta de coupé de techo duro del Rambler IKA original de los años 60, con una línea de techo formal y el pilar C grueso. Por otro lado, se mantiene el característico diseño de cuatro faros delanteros redondos, pero ahora son completamente de tecnología LED, mientras que la parrilla es una reinterpretación original.

Por otro lado, el auto presenta un techo de cristal negro y ahumado (panorámico) que no solo moderniza el vehículo, sino que también aligera visualmente la cabina.

Además, la inteligencia artificial señala que este modelo tiene un sofisticado color Gris Plateado Metálico, que subraya su naturaleza de concepto de lujo. Cuenta con llantas de aleación de gran diámetro y diseño multirradio muy fino (tipo 'wire wheels' modernas), lo que le da un aspecto low-rider elegante y deportivo a la vez.

image La nueva versión del Rambler, según la inteligencia artificial.

En resumen, este auto un "Restomod" digital que respeta el espíritu del IKA, mejorando su presencia con tecnología de iluminación de punta, líneas más fluidas y una estética de vehículo de lujo o eléctrico del futuro. ¿Te lo imaginas paseando por las calles?

Por qué se dejó de fabricar este modelo

La fabricación de los vehículos Rambler se dejó de producir en Argentina debido a la adquisición de IKA-Renault por parte de Renault Argentina S.A. en 1975, lo que llevó a la suspensión de la producción de modelos bajo licencia de AMC (American Motors Corporation).

En 1967, Renault adquirió las acciones de Kaiser Jeep en Industrias Kaiser Argentina (IKA), pasando la compañía a llamarse IKA-Renault. Como parte de esta transición, la producción de todos los modelos que eran licenciados por AMC (la empresa matriz del Rambler en Estados Unidos) fue suspendida.