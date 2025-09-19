Inicio Motores Modelo
Así sería la nueva versión del Rambler: el modelo 2025 del histórico auto IKA

La versión 2025 de este auto es posible gracias a la implementación de la inteligencia artificial. Las imágenes, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Renault fue quien suspendió la fabricación de este auto en Argentina. 

El Rambler IKA fue una línea de automóviles de turismo fabricados en Argentina por Industrias Kaiser Argentina (IKA) desde 1962 hasta 1975, basándose en los modelos Rambler Classic y AMC Ambassador de origen estadounidense. Estos vehículos se caracterizaron por su amplio espacio interior y estaban disponibles en distintas versiones.

La versión 2025 de este auto es posible gracias a la utilización de la inteligencia artificial. A través de la herramienta Gemini, solo hubo que pedirle que adaptara la Rambler antigua a los tiempos de hoy.

Este vehículo supo estar de moda en la Argentina.

El modelo 2025 de la Rambler IKA

Este auto conserva la icónica silueta de coupé de techo duro del Rambler IKA original de los años 60, con una línea de techo formal y el pilar C grueso. Por otro lado, se mantiene el característico diseño de cuatro faros delanteros redondos, pero ahora son completamente de tecnología LED, mientras que la parrilla es una reinterpretación original.

Por otro lado, el auto presenta un techo de cristal negro y ahumado (panorámico) que no solo moderniza el vehículo, sino que también aligera visualmente la cabina.

Además, la inteligencia artificial señala que este modelo tiene un sofisticado color Gris Plateado Metálico, que subraya su naturaleza de concepto de lujo. Cuenta con llantas de aleación de gran diámetro y diseño multirradio muy fino (tipo 'wire wheels' modernas), lo que le da un aspecto low-rider elegante y deportivo a la vez.

La nueva versión del Rambler, según la inteligencia artificial.

En resumen, este auto un "Restomod" digital que respeta el espíritu del IKA, mejorando su presencia con tecnología de iluminación de punta, líneas más fluidas y una estética de vehículo de lujo o eléctrico del futuro. ¿Te lo imaginas paseando por las calles?

Por qué se dejó de fabricar este modelo

La fabricación de los vehículos Rambler se dejó de producir en Argentina debido a la adquisición de IKA-Renault por parte de Renault Argentina S.A. en 1975, lo que llevó a la suspensión de la producción de modelos bajo licencia de AMC (American Motors Corporation).

En 1967, Renault adquirió las acciones de Kaiser Jeep en Industrias Kaiser Argentina (IKA), pasando la compañía a llamarse IKA-Renault. Como parte de esta transición, la producción de todos los modelos que eran licenciados por AMC (la empresa matriz del Rambler en Estados Unidos) fue suspendida.

