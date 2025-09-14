Toyota sorprende y decide renovar a su modelo más exitoso en todos los mercados

Toyota sorprende y renueva la estética del Toyota Corolla

Registrado como Corolla Allion, este nuevo vehículo de Toyota presenta sus principales cambios en el frente, donde los faros pasan a adoptar un formato de C, con una firma luminosa que remarca esa forma junto con detalles en negro y un nuevo diseño del paragolpes.

Además, el modelo cuenta también con la toma de aire inferior trapezoidal y dos apliques en los extremos remarcando el ancho del vehículo. Según diversas fuentes, este diseño está inspirado en el Toyota Prius.

Las llantas de alineación del nuevo Toyota Corolla también fueron remodeladas, mientras que los faros traseros del vehículo adoptan un esquema interno renovado y se conectan mediante una barra luminosa. Este es un recurso estético que se ve en otros autos de Toyota actualmente.

Lamentablemente, las imágenes difundidas no muestran el interior del vehículo, y son muchos los interrogantes acerca de la fachada que Toyota le dará a este renovado modelo de Corolla.

rediseño, toyota corolla La parte trasera del Toyota Corolla también formaría parte de las modificaciones.

En cuanto a su mecánica, no habría cambios respecto al modelo actual. En China, al igual que en nuestra región, el Corolla Allion se ofrece con dos opciones de motorización.

Otra de las cosas que no está del todo clara es acerca de cuáles serán los mercados que verán de lleno esta renovación del Toyota, ya que el modelo figura únicamente, y por ahora, en China.

Por qué el Toyota Corolla es un modelo tan exitoso

El Toyota Corolla es el modelo más exitoso de la marca debido a su fiabilidad y durabilidad comprobadas, su eficiencia en consumo de combustible, su asequibilidad y su capacidad para ofrecer una combinación equilibrada de confort y tecnología, entre otros puntos importantes.

El Corolla goza de una reputación mundial por su longevidad, lo que significa que puede durar cientos de miles de kilómetros con un mantenimiento mínimo. Como si fuera poco, esta duración se traduce con miles de beneficios.