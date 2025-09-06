Con la desaparición del GT-R, el Z Nismo se convierte en la carta más fuerte de Nissan para competir en el segmento de deportivos premium. La versión Nismo utiliza el mismo motor V6 biturbo de 3.0 litros que otros modelos de la línea Z, pero con ajustes que elevan la potencia a 420 caballos de fuerza.

Las mejoras del nuevo modelo van más allá del motor. Nissan incorporó un diferencial de deslizamiento limitado de serie, una suspensión más rígida y frenos reforzados. Sin embargo, la ausencia de transmisión manual era el eslabón débil que impedía que el vehículo alcanzara su máximo potencial.

Los números de ventas reflejan el éxito de la estrategia de Nissan. Durante el segundo trimestre del año, la marca vendió 3,789 unidades del Z, mientras que Toyota comercializó apenas 1,231 unidades del Supra.

Ventaja estratégica sobre la competencia

nissan nismo z interior Se espera que un nuevo Nissan Nismo Z venga con transmisión manual en vez de automática.

La adición de la caja manual al Z Nismo representa más que una simple opción mecánica. Mientras Toyota parece estar llegando al final del ciclo de vida del Supra, Nissan apuesta por revitalizar su propuesta deportiva con características que los puristas demandan.

Aunque Nissan no proporcionó fechas exactas para el lanzamiento del Z Nismo manual, los indicios sugieren que será hasta 2027 cuando llegue al mercado. Esta estrategia demuestra cómo Nissan está dispuesta a escuchar a su base de clientes más apasionada.