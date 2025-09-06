Nissan no se guarda nada cuando se trata de complacer a sus fanáticos.

La batalla entre Nissan y Toyota en el segmento de deportivos toma un nuevo rumbo. Después de años de escuchar las quejas de los entusiastas, Nissan anunció que finalmente ofrecerá transmisión manual en su Z Nismo, una característica que muchos consideraban esencial desde su lanzamiento en 2023.

Christian Meunier, presidente de Nissan Americas, reveló en una entrevista reciente que "tenemos una transmisión manual Nismo en camino". Esta declaración marca un punto de inflexión para la marca, que había decidido ofrecer únicamente caja automática de 9 velocidades en su versión más deportiva.

Nissan responde a los fanáticos

nissan nismo z
Los fanáticos quieren caja manual para sus deportivos, y Nissan lo tomó en cuenta.

Durante meses, los ejecutivos de Nissan habían prometido evaluar la demanda antes de tomar una decisión sobre la transmisión manual para el Z Nismo. La confirmación de Meunier demuestra que los entusiastas estadounidenses mantienen viva la pasión por las cajas manuales.

Con la desaparición del GT-R, el Z Nismo se convierte en la carta más fuerte de Nissan para competir en el segmento de deportivos premium. La versión Nismo utiliza el mismo motor V6 biturbo de 3.0 litros que otros modelos de la línea Z, pero con ajustes que elevan la potencia a 420 caballos de fuerza.

Las mejoras del nuevo modelo van más allá del motor. Nissan incorporó un diferencial de deslizamiento limitado de serie, una suspensión más rígida y frenos reforzados. Sin embargo, la ausencia de transmisión manual era el eslabón débil que impedía que el vehículo alcanzara su máximo potencial.

Los números de ventas reflejan el éxito de la estrategia de Nissan. Durante el segundo trimestre del año, la marca vendió 3,789 unidades del Z, mientras que Toyota comercializó apenas 1,231 unidades del Supra.

Ventaja estratégica sobre la competencia

nissan nismo z interior
Se espera que un nuevo Nissan Nismo Z venga con transmisión manual en vez de automática.

La adición de la caja manual al Z Nismo representa más que una simple opción mecánica. Mientras Toyota parece estar llegando al final del ciclo de vida del Supra, Nissan apuesta por revitalizar su propuesta deportiva con características que los puristas demandan.

Aunque Nissan no proporcionó fechas exactas para el lanzamiento del Z Nismo manual, los indicios sugieren que será hasta 2027 cuando llegue al mercado. Esta estrategia demuestra cómo Nissan está dispuesta a escuchar a su base de clientes más apasionada.

