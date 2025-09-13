Este Renault mantiene elementos que recuerdan a la generación anterior, pero evolucionados. Las luces traseras parecen una versión actualizada de las que usaba el modelo previo, mientras que el portón trasero creció considerablemente. Esta modificación promete un maletero más generoso, algo que siempre fue una limitación en este tipo de autos urbanos.

twingo nuevo foto El nuevo Twingo tiene líneas que lo hacen recordar al modelo que se fabricaba en los '90.

Las llantas llevan cubiertas aerodinámicas, un detalle que confirma el enfoque en eficiencia energética. Mecánicamente, este vehículo eléctrico utilizará la plataforma AmpR Small, la misma base que sostiene al Renault 4 E-Tech, el Renault 5 E-Tech y el Alpine A290.

El Twingo comparte tecnología probada con otros modelos de la gama eléctrica de la marca, lo que garantiza confiabilidad y prestaciones acordes a las expectativas actuales del mercado eléctrico urbano.

Potencia y autonomía

Debajo del capó, las especificaciones técnicas apuntan a satisfacer las necesidades urbanas. El nuevo modelo recibiría el mismo conjunto mecánico que equipa la versión de acceso del Renault 5: un motor eléctrico de 95 caballos alimentado por una batería de 40 kWh.

Esta configuración permitiría recorrer más de 320 kilómetros con una sola carga, una cifra más que suficiente para el uso diario en la ciudad. Renault también prepara versiones más potentes con 120 y 150 caballos, dirigidas a quienes buscan prestaciones superiores.

El aspecto más llamativo es su estrategia de precios. Fuentes cercanas a la marca indican que el Twingo eléctrico llegará al mercado con un precio inicial inferior a los 23.500 dólares, posicionándose como una alternativa real para acceder a la movilidad eléctrica.

Mientras Volkswagen todavía evalúa su entrada al segmento de eléctricos económicos, Renault toma la delantera con una propuesta que combina tradición, tecnología y accesibilidad económica para el vehículo eléctrico urbano.

twingo Renault quiere pisar fuerte en el segmento de los coches eléctricos.

Características principales del nuevo Twingo eléctrico

El nuevo modelo de Renault llega con especificaciones que lo posicionan como una opción seria en el mercado de vehículos eléctricos urbanos: