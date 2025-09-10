Estos modelos se produjeron en un período que abarca desde el 27 de diciembre de 2022 hasta el 25 de abril de 2025. La NHTSA explicó que "un indicador de combustible inexacto puede resultar en que el vehículo se quede inesperadamente sin combustible y se detenga".

interior Mazda CX-90 El fallo en un indicador le costará a Mazda cientos de miles de dólares.

El total de 104.854 vehículos representa una cifra considerable para la marca japonesa en territorio estadounidense. Esta situación obliga a Mazda a tomar medidas inmediatas para solucionar el problema técnico identificado.

Todos estos autos son versiones híbridas eléctricas suaves, una tecnología que combina un motor tradicional con asistencia eléctrica. El defecto específicamente afecta el sistema que controla la medición del combustible, generando lecturas erróneas que confunden a los conductores.

Qué deben hacer los propietarios de un Mazda fallado

Los dueños de estos vehículos Mazda recibirán una carta de notificación el 1 de noviembre de 2025. Esta comunicación oficial les informará sobre los pasos a seguir para solucionar el problema sin costo alguno.

La reparación consiste en actualizar el software del módulo de control del cuerpo del auto. Los concesionarios autorizados de Mazda en Estados Unidos realizarán este trabajo de forma gratuita para todos los propietarios afectados. También pueden comunicarse directamente con la empresa llamando al 1-800-222-5500, opción 6.

Para verificar si su auto está incluido en este recall, los propietarios pueden ingresar al sitio web de la NHTSA. Allí pueden buscar por número de patente, VIN o ingresando el año, marca y modelo del vehículo.