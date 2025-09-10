El Mazda CX-90 es el modelo más afectado por el fallo.

El Mazda CX-90 es el modelo más afectado por el fallo.

La marca Mazda enfrenta un problema importante con más de 100.000 de sus vehículos híbridos en Estados Unidos. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ordenó el retiro de estos autos por un defecto que puede poner en riesgo la seguridad de los conductores.

Según informó la agencia estadounidense, estos vehículos tienen un problema con el indicador de combustible que no muestra correctamente la cantidad de nafta disponible. Esta falla puede hacer que los conductores se queden sin combustible sin previo aviso, lo que aumenta el riesgo de accidentes en plena ruta.

Los modelos afectados

Mazda identificó dos modelos específicos que presentan esta falla técnica. El CX-70 2025 suma 16.056 unidades problemáticas, fabricadas entre el 5 de diciembre de 2023 y el 24 de abril de 2025. Por otro lado, el CX-90 de los años 2024 y 2025 concentra la mayor cantidad de casos con 88.798 vehículos afectados.

Estos modelos se produjeron en un período que abarca desde el 27 de diciembre de 2022 hasta el 25 de abril de 2025. La NHTSA explicó que "un indicador de combustible inexacto puede resultar en que el vehículo se quede inesperadamente sin combustible y se detenga".

interior Mazda CX-90
El fallo en un indicador le costar&aacute; a Mazda cientos de miles de d&oacute;lares.

El fallo en un indicador le costará a Mazda cientos de miles de dólares.

El total de 104.854 vehículos representa una cifra considerable para la marca japonesa en territorio estadounidense. Esta situación obliga a Mazda a tomar medidas inmediatas para solucionar el problema técnico identificado.

Todos estos autos son versiones híbridas eléctricas suaves, una tecnología que combina un motor tradicional con asistencia eléctrica. El defecto específicamente afecta el sistema que controla la medición del combustible, generando lecturas erróneas que confunden a los conductores.

Qué deben hacer los propietarios de un Mazda fallado

Los dueños de estos vehículos Mazda recibirán una carta de notificación el 1 de noviembre de 2025. Esta comunicación oficial les informará sobre los pasos a seguir para solucionar el problema sin costo alguno.

La reparación consiste en actualizar el software del módulo de control del cuerpo del auto. Los concesionarios autorizados de Mazda en Estados Unidos realizarán este trabajo de forma gratuita para todos los propietarios afectados. También pueden comunicarse directamente con la empresa llamando al 1-800-222-5500, opción 6.

Para verificar si su auto está incluido en este recall, los propietarios pueden ingresar al sitio web de la NHTSA. Allí pueden buscar por número de patente, VIN o ingresando el año, marca y modelo del vehículo.

Temas relacionados:

Te puede interesar